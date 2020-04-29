Bakan Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayımız 7 bin 428

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan sağlık çalışanı sayısının 7 bin 428 olduğunu açıkladı. "Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim" diyen Koca, bir düşüş trendine girildiğini kaydetti. Koca, tedbir ve sosyal izolasyonun önemine bir kez daha dikkati çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. Sözlerinin başında tedavide uygulanan yöntemlere değinen Koca, "Şunu sormamız lazım; 'Dünyada hala kontrol edilemez bir güç olan koronavirüsü Türkiye nasıl geriletti?' 83 milyon el ele elde ettiğimiz başarının detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu salgını pandemi ilan etmeden 31 gün önce biz tedbirlerimizi aldık. Bu sayede virüs ülkemize geç girdi" dedi.

Yatak doluluk oranının yüzde 60'lardan yüzde 30'lara gerilediğini belirten Koca, şüphelilere odaklanmak yerine yaygın tarama yapan ülkelerin istenen sonucu alamadığını söyledi.

"Tedbir, tespit, hızlı tedavi. Başarımızı bu üç maddeyle sıralayabilirim. Filyasyonun bugüne kadarki gösterdiği başarının önemi büyüktür. Bu iz sürme yöntemiyle hastalığı taşıyan kişinin temaslı olduğu herkese ulaşmaya çalışıp gerekli olanların testlerini yaptık" ifadesini kullanan Koca'nın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

Biz filyasyonu çok geniş bir ağ kurarak gerçekleştirdik. Bu ekipler bugüne kadar hastaların temaslı olduğu 468 bin 390 kişiyi tespit etti. Takipleri yapılan kişi sayısı ise 464 bin 434 bin.

kişiyi tespit etti. Takipleri yapılan kişi sayısı ise bin. Diyelim ki hastalığın yayılmasını bu yöntemle önledik, hastalığın önüne yine bu yolla geçeceğiz. Son vakaya kadar filyasyon önemini koruyacaktır.

'İlaçların kullanım şeklini değiştirerek bambaşka sonuçlar aldık'

Kovid-19 hastaları için uyguladığımız tedavi, dünyanın birçok ülkesinden farklılıklar göstermiştir. Dünyada tıbbın bildiği ilaçlardan, kullanım şekillerini değiştirerek bambaşka sonuçlar aldık. Bu kullanımın tüm ülkelerde yaygınlaşmasını umuyoruz.

için uyguladığımız tedavi, dünyanın birçok ülkesinden farklılıklar göstermiştir. Dünyada tıbbın bildiği ilaçlardan, değiştirerek bambaşka sonuçlar aldık. Bu kullanımın tüm ülkelerde yaygınlaşmasını umuyoruz. Artık hastalarımızı ventilatöre erken değil, ileri aşamada bağlıyoruz. Tedavide gösterdiğimiz bir diğer gelişme ise yoğun bakımdaki hastalarımızı erken aşamada artık entübe etmiyoruz. Bunun hastalığın seyrini önemli oranda değiştirdiğini görüyoruz.

erken değil, ileri aşamada bağlıyoruz. Tedavide gösterdiğimiz bir diğer gelişme ise yoğun bakımdaki hastalarımızı erken aşamada artık etmiyoruz. Bunun hastalığın seyrini önemli oranda değiştirdiğini görüyoruz. Birçok ülkede tedavi yoğun bakıma alınan hastalarla sınırlı tutuluyor. Semptomu olan hastalarda ise uygulanmıyor. Biz ise belirti gösteren herkese en erken aşamalarda uyguluyoruz. Hastalarımızda zatürreye gidiş oranı azalmış durumda. Yoğun bakım da vefat oranı yüzde 58'den yüzde 10'a geriledi. Solunum cihazı na bağlı hastalardaki vefat oranı ise yüzde 74’ten yüzde 14’e geriledi.

da vefat oranı yüzde 58'den yüzde 10'a geriledi. na bağlı hastalardaki vefat oranı ise yüzde 74’ten yüzde 14’e geriledi. Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik, göndermiyoruz. Durumu stabil olan hastalarımızın tedavisi aile hekimi gözetiminde evinde yapılıyor.

'Yeni vaka sayısı henüz sıfır değil, hastalık bitmedi, o halde mücadele devam edecek'

Unutmamalıyız 11 Mart'tan bugüne geldiğimiz nokta 'kesin başarı' noktası değildir. Başarı, tedbirleri artık terk edeceğimiz bir başarı değildir. Tedbirlere sarılmamızı gerektiren bir başarıdır. Yeni vaka sayısı henüz sıfır değildir. Aramızda hala virüsü taşıyan insanlar var. Olmaya da devam edecek. Hastalık bitmedi, o halde mücadele devam edecek.

noktası değildir. Başarı, tedbirleri artık terk edeceğimiz bir başarı değildir. Tedbirlere sarılmamızı gerektiren bir başarıdır. Yeni vaka sayısı henüz sıfır değildir. Aramızda hala virüsü taşıyan insanlar var. Olmaya da devam edecek. Hastalık bitmedi, o halde mücadele devam edecek. (Normalleşme nasıl olacak? Bilim Kurulu'nun önerileri nelerdir?) Bilim Kurulu bu süreçte tavsiyede bulunan bir kurul. Bu çerçevede biz bütün bakanlıklarla normalleşmenin hangi tedbirlerle yapılacağıyla ilgili görüşlerimizi paylaşıyoruz. Bu ay boyunca tedbirleri devam ettirerek nasıl bir normalleşme yapılacağıyla ilgili hazırlıklar tamamlanır. Zaten tamamlanınca kamuoyu ile paylaşılır.

Bilim Kurulu bu süreçte tavsiyede bulunan bir kurul. Bu çerçevede biz bütün bakanlıklarla normalleşmenin hangi tedbirlerle yapılacağıyla ilgili görüşlerimizi paylaşıyoruz. Bu ay boyunca tedbirleri devam ettirerek nasıl bir normalleşme yapılacağıyla ilgili hazırlıklar tamamlanır. Zaten tamamlanınca kamuoyu ile paylaşılır. (Hem ölüm hem vaka sayılarında düşüşlerin olduğunu söylediniz. Pik yaşandı denilebilir mi? 'Bu düşüşler vatandaşta rahatlamaya neden olabilir' diyorlar) Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim. Bir düşüş trendine girdiğimizi görüyoruz. Bunun kalıcı olması önemli. Bu dönemde özellikle temasın önemli olduğunu, izolasyonun önemli olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulmazsa ikinci dalga ortaya çıkabilir.

'Emrullah Gülüşken ile akrabalığım yok'

(İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'le akraba olduğunuza dair bazı iddialar var) Emrullah Gülüşken ile hiçbir akrabalığımız yok. Sadece onu da getirmedik. Geçen gün Moskova 'dan bir öğrencimizi getirdik. Fransa 'da solunum cihazından çıkarılması istenen bir hastaydı. Bu anlamda biz, şunun altını çiziyorum. Dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak, vatandaştan hiçbir para alınmadan hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz. Salgınla mücadeleyi siyaset üstü yapmaya çalışıyoruz. Hiç kimsenin mücadelenin dışında kalmaya hakkı yoktur. Bakanlık olarak yapılması gereken ne ise gereğini yapma noktasında bir gayret içindeyiz. Lütfen bu konuları siyasete alet etmeyelim.

Emrullah Gülüşken ile hiçbir akrabalığımız yok. Sadece onu da getirmedik. Geçen gün 'dan bir öğrencimizi getirdik. 'da solunum cihazından çıkarılması istenen bir hastaydı. Bu anlamda biz, şunun altını çiziyorum. Dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak, vatandaştan hiçbir para alınmadan hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz. Salgınla mücadeleyi siyaset üstü yapmaya çalışıyoruz. Hiç kimsenin mücadelenin dışında kalmaya hakkı yoktur. Bakanlık olarak yapılması gereken ne ise gereğini yapma noktasında bir gayret içindeyiz. Lütfen bu konuları siyasete alet etmeyelim. (Evlerde test yapma imkanı olur mu?) Bununla ilgili Bilim Kurulu'nda da konuştuk. Biz toplumda yaygınlığı, taşıyıcılığı bilmek istiyoruz. Örneklem yöntemiyle ilgili bir çalışma başlatıldı. 1 hafta içerisinde bu konu da netleşmiş olur. Buna göre de alınması gereken yeni bir tedbir alınıp alınmayacağı da gündeme gelmiş olur. Biz de size açıklamış oluruz.

'5. haftada İstanbul'un kontrol altına alınmış olması çok başarılı'

(Daha önce İstanbul gibi riskli yerlerde ek tedbirler uygulanabileceğini söylemiştiniz) İstanbul'la ilgili özel bir tedbirimiz yok şu an. Vakamızın yüzde 60'ı İstanbul'da. İstanbul ne Vuhan kenti gibi ne de bir Avrupa kenti gibi olan bir yer. 20 milyona yakın bir nüfusu olan ama yerleşimi buralardan çok farklı olan bir yer. Torundan dedeye kadar bir arada yaşamanın fazla olduğu bir kentten bahsediyoruz. Ona rağmen 5. haftada İstanbul'un kontrol altına alınmış olması çok başarılı. Şu dönemde biz ilave bir tedbiri şu anda önermiyoruz. Ama her zaman söylediğimiz gibi, teması ve izolasyonu son derece önemsiyoruz.

İstanbul'la ilgili özel bir tedbirimiz yok şu an. Vakamızın yüzde 60'ı İstanbul'da. İstanbul ne Vuhan kenti gibi ne de bir Avrupa kenti gibi olan bir yer. 20 milyona yakın bir nüfusu olan ama yerleşimi buralardan çok farklı olan bir yer. Torundan dedeye kadar bir arada yaşamanın fazla olduğu bir kentten bahsediyoruz. Ona rağmen 5. haftada İstanbul'un kontrol altına alınmış olması çok başarılı. Şu dönemde biz ilave bir tedbiri şu anda önermiyoruz. Ama her zaman söylediğimiz gibi, teması ve izolasyonu son derece önemsiyoruz. (Bu dönemde izinli çalışan iş yerleri söz konusu. Buralarda test yaptırmayı düşünür müsünüz? Sağlık çalışanlarıyla ilgili veriyi de en son 1 ay önce açıklamıştınız. Güncel sayı nedir? Şehitlik taleplerini nasıl değerlendiriyorsunuz?) Bu yerlerde test yapılmasını planlıyoruz. Hatta Gebze'de bunu kurduk. Test yapılabilirliğini sağlayarak normalleşmeye geçelim istiyoruz. Daha önce de söylemiştim, sayıları çok vermekten yana değilim. Şu dönemde maalesef enfekte olan sahada yoğun özveri ve fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı çok fazla. Birilerinin söylediği kadar değil, daha fazlası. Enfekte olan sağlık çalışanı sayımız 7 bin 428. Hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum.

'Ölüm raporlarına Sağlık Bakanlığı değil hekimler imza atıyor, hekimlerimize güvenmiyor musunuz?'

(Vefat sayısının gizlendiğine dair de bazı iddialar var) Her rakamın bir can olduğunu unutmayalım. Burada bu rakamların gizlenebilirliği asla yapılamaz. Siz gizlediğiniz rakamlarla mücadelede tedbirleri vatandaştan alamazsınız. Bunu gizlemek mümkün değil. Ölüm raporlarına Sağlık Bakanlığı imza atmıyor, hekimler imza atıyor. Hekimlerimize güvenmiyor musunuz?

Her rakamın bir can olduğunu unutmayalım. Burada bu rakamların gizlenebilirliği asla yapılamaz. Siz gizlediğiniz rakamlarla mücadelede tedbirleri vatandaştan alamazsınız. Bunu gizlemek mümkün değil. Ölüm raporlarına Sağlık Bakanlığı imza atmıyor, hekimler imza atıyor. Hekimlerimize güvenmiyor musunuz? (Maske dağıtımı) Maske konusunda 20-65 yaş arası herkese gönderildiğini, işletmelere gönderildiğini bilelim. Büyük işletmelere Valilik üzerinden ayrıca gönderelim.

'Neresi yetersiz?'