Rus doktor koronavirüsün erken semptomlarını anlattı

Kıdemli kulak burun boğaz uzmanı Dr. Vladimir Zaytsev, yeni tipkoronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun belirlenebileceği en önemli erken semptomun ‘akşamdan kalma’ gibi hissetmek olduğunu belirtti.

Dr. Vladimir Zaytsev, Rus Zvezda televizyonuna demecinde Kovid-19’un belirlenebileceği erken semptomlarına dikkat çekerek, hastalığın erken aşamasında bir önceki gün alkol tüketmemiş olan bir kişinin kendini ‘akşamdan kalma’ hissedebileceğini vurguladı.

Zaytsev, “Bir önceki gün alkol tüketmediyseniz ve bugün aniden bir halsizlik, ağırlık, kırgınlık başlangıcı, titreme, göz ağrısı ve artan yorgunluk hissi yaşıyorsanız, aynı zamanda vücut ısısı yüksek değerlere ulaşmıyorsa, bu belirtiler hastalığın gelişmeye başladığını gösteriyor olabilir” diye konuştu.

‘Belirtiler ilk 2-3 günde ortaya çıkıyor’

Bu tür semptomların genelde hastalığın ilk 2-3 gününde görülebileceğine dikkat çeken Zaytsev, daha sonra enfeksiyonun nefes borusuna indiğini, ardından genelde insanın sesinin değiştiğini ve boğulma nöbetlerinin başladığını vurguladı.

Rus doktor, tedavi yapılmaması durumunda bronşların ve akciğerin zarar görmeye başladığını, beraberinde ise spazmlar ve hava yetmezliği gibi semptomların baş gösterdiğini ifade etti.

Zaytsev, insanlara hissettiklerini ihmal etmemelerini ve Kovid-19’dan en ufak dahi şüphe duyduklarında tıbbi yardım almalarını önerdi.