Prof. Ceyhan: Koronavirüs poşetten, elbiseden bulaşsaydı bugün vaka sayısı onlarca kat fazla olurdu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili olarak "Poşetten, elbiseden bulaşsaydı bugün vaka sayısı onlarca kat fazla olurdu" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Beyaz TV'de yayınlanan 7. Gün programına konuk oldu. Burada Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtlayan Ceyhan, virüsün bulaşıcılığı hakkında tecrübelerini paylaştı.

Akşam gazetesinin aktardığına göre Ceyhan, şunları söyledi:

“Bu virüsün yüzde 90 bulaşma yolu karşılıklı damlacık yoluyla. Yani iki insan 1.5 metreden yakın konuşurken çıkan damlacıkla bulaşıyor. Poşetten, elbiseden bulaşsaydı bugün vaka sayısı onlarca kat fazla olurdu.”

Tedbirlerin kaldırılmasında en büyük tehlikenin AVM’lerde olduğunu belirten Ceyhan, “AVM’lerin tam kapasiteli açılması büyük risk. Virüs kapalı yerde kalıyor. Mağazaların camı yok. AVM içindeki klimalar dolaşımı sürekli taşıyor. Biz bunu Diamond Princess gemisinde gördük. Damlacık 1.5 metreye gider diyoruz ama havalandırma çok daha uzak mesafeye götürüyor” dedi.

"Tatile gidebilecek miyiz?" sorusuna cevap veren Ceyhan, “Şehirler arası dolaşımın açılmasına bağlı. Bulunduğunuz ilde ya da gideceğiniz ilde salgının belli oranda kontrol altına alınmış olması gerekir. Ben kuralların ilk İstanbul’da kaldırılacağını düşünüyorum. Çünkü ilk kontrol noktasına İstanbul ulaştı. Yazlığı olanlar belki gidebilecek ama otellere herkes gidemeyecek. Ülkelerin durumuna da bakılacak" ifadesini kullandı.