The Sun: Ofislere geri döneceğiz, fakat artık her şey farklı olacak

İngiliz The Sun gazetesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İngiltere’de yayılmasının önüne geçilmesine yönelik radikal sosyal mesafe önlemlerinin bir yıla kadar yürürlükte kalacağını bildirdi.

The Sun gazetesinin haberinde, Kovid-19 salgınının İngiltere’de yayılmasının önüne geçilmesine yönelik radikal sosyal mesafe önlemlerinin bir yıla kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi.

Yapılanların arasında ofislerdeki çalışma masalarının arasında işverenler tarafından koruyucu bölmelerin yaptırılması, çalışanların birbirilerine sırtları dönük olarak çalışması, iş yerlerinin ve ofis ekipmanlarının birkaç çalışan tarafından kullanılmasının yasaklanması gibi önemler sıralandı.

Karantinanın kalkmasından sonra İngiltere’deki çalışma sürecini yeniden canlandırma planının anlatıldığı belge taslağına dayandırılan haberde, diğer önlemlerin yanı sıra şirketlerin yoğun saatlerde toplu taşıtları aşırı yüklememek için çalışanların farklı zaman dilimlerinde çalışmasına yönelik hareketli iş programları yapmak durumunda olacakları ifade edildi.

Ofislerde, metro platformlarında ve otobüs duraklarında insanların tek yön hareketinin ve asansörlerdeki bölge işaretlemelerinin norm haline geleceği belirtilen yazıda, şirket çalışanlarının iş arkadaşlarından kırtasiye malzemesi ödünç almalarının da yasaklanacağı vurgulandı.

Bununla birlikte işverenler, kişilerin ofisteki iş yerlerinde çalışması zorunlu olmaması durumunda çalışanlara uzaktan çalışma imkanı tanımaları gerekecek. Bu durum, en yakın zamanda evden çalışmanın milyonlarca İngiltere vatandaşı için norm haline geleceği anlamına geliyor.