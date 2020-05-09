Beşiktaş'ta 1 futbolcu ve 1 çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta yapılan koronavirüs taramasında bir futbolcu ve bir personelin testleri pozitif çıktı.

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabında kulübün sağlık ekibi Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün mesajı paylaşıldı. Bir futbolcu ve bir çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan mesajda şu bilgiler verildi:

"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama

👉🏻 https://t.co/wL5AgfyNRX pic.twitter.com/MDpz6ip3Jy — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 9, 2020

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