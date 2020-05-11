24 şehirdeki 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, 24 ilde başlatılan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle sona erdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 10 Mayıs saat 00.00'a kadar, istisnalar hariç büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı.

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla sona erdi.

İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokaklara akın etti. Bazı vatandaşların yaya olarak ve bazılarının da araçlarıyla trafiğe çıktığı görüldü.

Bazı vatandaşlar da maaşlarını çekmek dışarı çıkarken, kimileri ise büfe ve marketlerden alışveriş yaptı.

Kısıtlamanın bitmesinin ardından sürücüler de yollara düşerken, Bursa'da trafik yoğunluğu yüzde 30'a kadar çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle Bursa'da trafik yoğunluğu yüzde 30'a çıktı https://t.co/kyRTym2l5S pic.twitter.com/5jW02FhMcw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 10, 2020

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Ankara'da uygulamanın son bulmasıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda araç hareketliliği gözlendi.

İçişleri Bakanlığı kısıtlama sona ermeden bir kaç saat önce yaptığı açıklamada 8-10 Mayıs'ta kısıtlama kararına uymayan toplam 13 bin 716 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:

24 ilimizdeki 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına vatandaşlarımız duyarlı davranarak, yüksek bir oranda uyum sağlamıştır ancak az sayıda da olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşımız olmuştur. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 08 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 13 bin 716 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Ayrıca bugün saat 20.00 itibari ile 39 ilimizdeki 3 belde, 50 köy, 51 mahalle ve 7 mezra olmak üzere toplam 111 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 96 bin 658'dir. Öte yandan 61 ilde, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.