Koronavirüsten en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de son 24 saatte binin altında ölüm

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ABD'de son 24 saatte 20 bin 842 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Vaka saysının bir milyon 369 bin 157 kişiye ulaştığı ABD'de, son 24 saatte 751 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 80 bin 807'ye ulaşmış oldu.

Ülke genelinde şimdiye kadar 256 bin 345 kişi ise iyileşti.

Öte yandan, ABD'de salgın en fazla New York'u vurdu. Eyalette şimdiye kadar 345 bin 406 kişi salgından etkilendi, 26 bin 812 kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 140 bin 8 vakayla New Jersey ve 77 bin 793 vakayla Massachusetts takip ediyor.

ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 268 binden fazla vakayla İspanya ve 223 bini aşan vaka sayısıyla Birleşik Krallık izliyor.