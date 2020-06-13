Bilim insanları yeni bir koronavirüs belirtisi tespit etti

Bilim insanları koronavirüs ve pankreas hastalıkları ile ilişkili yeni bir belirti tespit etti.

İlgili araştırma Gastroenterology dergisinde yayınlandı.

Liverpool Üniversitesi uzmanları, aralarında çok sayıda aşırı kilolu ve obez olan genç erkeklerin olduğu bir grup koronavirüs hastalarını ortaya çıkardı.

Hastalarda, genel iltihaplanma ve kanda yüksek derecede şeker ve yağ konsantrasyonu dahil spesifik belirtiler tespit edildi.

Daha sonra bu hastalara akut pankreatit teşhisi konulduğu, oysa tespit edilen belirtilerin hastalığın tipik seyri için özgü olmadığı belirtilen yazıda, doktorların bu göstergeye dikkat ederek erken aşamalardaki pankreatiti teşhis edebileceği ifade edildi.