Çin'den 'Kovid-19’un yayılma riski çok yüksek' uyarısı

Pekin Belediye Başkanlığı Sözcüsü Şü Hıcien, koronavirüs salgınının başkentteki en büyük toptan satış pazarında yeniden patlak vermesi nedeniyle Kovid-19’un Pekin’de yayılma riskinin çok yüksek olduğunu duyurdu.

Pekin Belediye Başkanlığı Sözcüsü Şü Hıcien açıklamasında, yeni tip koronavirüs salgınının başkentteki en büyük toptan satış pazarında yeniden patlak verdiğini, bu nedenle Kovid-19’un Pekin’de yayılma riskinin çok yüksek olduğu konusunda uyardı.

Pekin’in en büyük toptan satış pazarı, geçtiğimiz cumartesi yapılan epidemiyolojik incelemede ithal somon balığı parçalama tahtasında koronavirüs tespit edilince geçici olarak kapatıldı. Pazarın bulunduğu Fengtai semti en üst seviye alarma geçirildi, sıkıyönetim ilan edildi.

Bölgede ve çevresinde herkes Kovid-19 testinden geçirilecek

Şü Hıcien, yetkililerin en kararlı biçimde önlem alacaklarını, pazarda ve çevresinde kapsamlı ve titiz bir epidemiyolojik araştırma yapılacağını, enfeksiyonun kaynağının belirleneceğini, salgın bölgesindeki ve çevresindeki herkesin Kovid-19 testinden geçirileceğini vurguladı.

Bugün başkente komşu olan Hebei eyaletinde bulunan ve Pekin ile arasında çok aktif bir ulaşım bağlantısı bulunan 11 milyon nüfuslu Baoding kentinde de sıkıyönetim ilan edildi.

Pekin’de Kovid-19 istatistiği

Pekin yönetimi, dün başkentte 76 bin 499 kişinin testten geçirildiğini, 59 kişinin testinin pozitif sonuçlandığını bildirdi. Bu sabahki istatistiklerde ise başkentte 42 Kovid-19 vakasının saptandığı, bunların 36’sının klinik belirtiler taşıdığı, 6 kişinin ise semptomsuz geçirdiği kaydedildi.

Hastanelerde toplam 79 Kovid-19 hastasının bulunduğu Pekin’de 11 Haziran’a kadar 56 gün boyunca yeni vakaya rastlanmamıştı.