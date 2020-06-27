Kovid-19 aşısı yapılan Rus gönüllüler kendilerini nasıl hissettiklerini anlattı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın N.F. Gamalei Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi ile ortaklaşa geliştirdiği aşının testine katılan ve Burdenko Askeri Hastane uzmanları tarafından takipte tutulan birinci ve ikinci grup gönüllüler, Krasnaya Zvezda gazetesine açıklamada, aşı sonrası süreçte yaşadıklarını anlattı.

Gönüllülerden Sergey, “Aşının nasıl yapıldığını bile hissetmedim, omuza yapılan sıradan bir iğne. Hiçbir belirti yok, vücut ısısı normal 36.6. Başım bile ağrımıyor. İştah kaçacak demişlerdi, ama her zamankinden daha fazla yiyoruz. Sadece iğnenin yapıldığı yerde bir nokta kaldı, ama hiçbir ağrı veya sancı yok” ifadesini kullandı.

Bir diğer gönüllü Nikolay da aşıdan sonra hiçbir değişiklik hissetmediğini belirterek, “Tansiyonun, ateşin kalkacağı bekleniyordu, ama hiçbir şey olmadı. Moral olarak değişikliklere hazırlanıyorduk, ne olur acaba diye heyecan dolu bekleyiş içindeydim. Bazı belirtilerin çıkabileceği konusunda uyarı yapılmıştı. Ama hiçbir şey olmadı” şeklinde konuştu.

Gönüllü Yuriy de aşının hiçbir şekilde kendini hissettirmediğini söyledi.

Burdenko Askeri Hastane’den Dr. Oleg Çihlyayev, aşı testine katılanlarda hiçbir komplikasyon veya yan etki saptanmadığını, gönüllülerin sağlıkla ilgili hiçbir şikayette bulunmadığını belirterek, “Gönüllüler, aşı dahil ilaç testi konusunda büyük deneyime sahip sağlık uzmanlarının sürekli dinamik takibi altındalar” diye açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ve N.F. Gamalei Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nin, 18 gönüllüden oluşan ilk grup üzerindeki testler 18 Haziran’da Burdenko Askeri Hastanesi’nde başlamıştı. Beş gün sonra onlara ikinci grup katılmıştı. Testlerin temmuz sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Aşı testi aynı zamanda Seçenov Üniversitesi’nde de yapılıyor.