Koronavirüsü 25 saniyede yok etmenin yolu bulundu

Boston Üniversitesi bilim insanları, Kovid-19 hastalığını yok etmenin en etkili yolunu tespit etti.

ABD’de Boston Üniversitesi’nin Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarı’nın (NIEDL) Signify şirketiyle ortaklaşa gerçekleştiği araştırma sonucu, Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünü etkisiz hale getiren en etkili yol tespit edildi.

Dr. Anthony Griffiths başkanlığında yapılan araştırma kapsamında bir deneye başvuruldu. Buna göre virüsün bulaştığı malzemeye farklı dozlarda ultraviyole radyasyon uygulandı. Ardından virüsün etkisiz hale gelme hızı ölçüldü.

SARS-CoV-2 virüsünün, santimetrekare başına 5 milijoule lamba dozu uygulandığında yayılma hızının 6 saniyede yüzde 99 oranında yavaşladığı, 22 milijoule lamba dozu uygulandığında ise 25 saniye içinde neredeyse tamamen yok olduğu ortaya çıktı.