Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşı sonuçları yıl sonunda ortaya çıkacak

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ve DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, soruları cevapladı.

Swaminathan, dünyada halen insanlar üzerinde denenen 35 aşının üretimine ne zaman geçileceğine ilişkin sorusu üzerine, aşı çalışmaları sürecinde yeterli veri ve insan kaynağına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti. Swaminathan, "Kovid-19 klinik denemelerinin zaman aldığını hatırlamamız gerekiyor. Bu konuda acele edemeyiz" dedi.

Güvenli ve etkili bir aşının ortaya çıkabilmesi için 10 binlerce insanın klinik denemelere katılmak için başvuru yapması gerektiğine işaret eden Swaminathan, "Dolayısıyla temmuz ayında birkaç deneme başladığı için, yıl sonu itibarıyla geçici sonuçlar da olsa bazı sonuçlar almaya başlayabiliriz" bilgisini paylaştı.

Swaminathan, bir aşının piyasaya sürülmeden önce en az 6 ay güvenlik kontrollerinin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Oxford Üniversitesinin Kovid-19 aşı denemeleri 'uyarı işareti'

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği Kovid-19 aşısının, klinik denemelerinin bir katılımcının hastalanması üzerine askıya alınmasının da diğer aşı çalışmaları için "uyarı işareti" olduğunu vurgulayan Swaminathan, "Bu, klinik gelişimde inişler ve çıkışlar olduğunu ve bunlara hazırlıklı olmamız gerektiğini kabul etmek için yapılan bir uyarı işaretidir. Ama, cesaretimizin kırılmasına gerek yok. Olur böyle şeyler" ifadesini kullandı.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan ise aşı çalışmalarındaki rekabete dikkati çekti.

Ryan, "Bu bir yarış. Bu virüse karşı bir yarış ve hayat kurtarmak için bir yarış. Şirketler arası bir yarış değil. Ülkeler arası bir yarış değil. Halk sağlığını desteklemek ve mümkün olan en güvenli ve en etkili yolu desteklemek için bir yarış" değerlendirmesinde bulundu.