Koronavirüs belirtilerini tespit eden ‘akıllı maske’ geliştirildi

The Straits Times gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu maskenin içine nabız, vücut sıcaklığı, kan basıncı ve oksijen seviyesi gibi insanın sağlık durumunun en önemli göstergeleri ile ilgili verileri toplayan sensörler yerleştirilmiş durumda. İnsanın sağlık durumu ve meydana gelen değişikliklerin izlenebilmesi için bu sensörler her otuz dakikada bir ilgili verileri özel geliştirilen uygulama vasıtasıyla cep telefonuna iletiyor. Sensörlerin dezenfektan ile yıkanabildiği ve bir maskeden başkasına yerleştirilebildiği kaydedildi.

Akıllı maske geliştiren bilim insanları, maske içindeki çiplerin neme dayanıklı olduğu ve elde edilen verileri son derece etkili bir şekilde algıladığını belirtti. Şu an itibariyle fiyatı yaklaşık 36 dolar olan maskenin seri üretimine geçilmesiyle fiyatı 15 dolara kadar düşebilir.