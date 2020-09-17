BM: Yemen'de 1 milyon kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iç savaş nedeniyle sağlık sistemi çöken Yemen'de uzmanların tahminlerine göre 1 milyona yakın kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmış olabileceğini, ölüm oranının ise yüzde 30'lara çıktığını söyledi.

Antonio Guterres, BM 75. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi, İngiltere, Almanya, İsveç ve Kuveyt tarafından düzenlenen ve ABD, Çin, Fransa, Rusya ve Avrupa Birliği'nin de katıldığı dışişleri bakanları toplantısında konuştu.

Yemen'de resmi rakamlara göre 2 binden fazla Kovid-19 vakası olduğuna ancak uzmanların tahminlerine göre sağlık sistemi çöken ülkede 1 milyona yakın kişiye virüs bulaşmış olabileceğine dikkati çeken Guterres, Kovid-19 ölüm oranının ise yüzde 30'lara çıktığını söyledi.

BM'nin Yemen'e insani yardım programlarının ise fon sıkıntısı nedeniyle kapanmaya başladığını ve şimdiye kadar taahhüt edilen fonların sadece yüzde 30'unun toplandığını ifade eden Guterres, Yemen'deki kıtlık tehdidinin geri döndüğü uyarısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise Yemen'e 5,8 milyon pound (7,5 milyon dolar) yeni yardım taahhüdünde bulundu.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Savaş nedeniyle sağlık sistemi çöken Yemen'de ayrıca Kovid-19 bağlı ölüm oranının dünya ortalamasından 4 kat fazla olduğu belirtiliyor.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada ise Yemen'deki askeri çatışmalara derhal son verilmesi ve kapsayıcı siyasi çözüm çağrısı yapıldı.