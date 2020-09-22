Kadirov: Sputnik V aşısına güveniyorum, mutlaka aşı olacağım

Gazetecilerin Rus Gamaleya Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısına güvenip güvenmediği sorusuna yanıt veren Kadirov, "Yüzde 100 güveniyorum. Şu anda aşıyı bölgelere dağıtma yöntemi üzerinde çalışılıyor. Yakın gelecekte Çeçenistan'da aşılamaya başlayacağımızı düşünüyorum. İlk olarak Kovid-19'un zarar verdiği yaşlı kişilere, hastalığı bulunan kişilere aşı yapacağız. Daha sonra elbette ben de mutlaka aşı olacağım. Dinimiz bile sağlığımızı korumamız gerektiğini söylüyor" dedi.

Sputnik V aşısının Rusya ve Rus uzmanların büyük başarısı olduğunun altını çizen Kadirov, ABD'nin aşıyı üreten ilk ülke olmak için daha fazla kaynak ayırdığını ancak başarılı olamadığını vurguladı.

Çeçenistan Sağlık Bakanı Elhan Süleymanov'un aşının test edildiği ilk kişilerden biri olduğunu da belirten Kadirov, Süleymanov'da antikor oluştuğunu ifade etti.