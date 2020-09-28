Sputnik V aşısının ilk partisi Belarus’a gönderildi

Rusya, klinik testler için Sputnik V isimli koronavirüs aşısının ilk partisini Belarus’a gönderdi. Belarus böylece aşının tescilinden sonra testlerin başladığı ilk ülke oldu.

Sputnik V aşısının ilk partisinin Belarus’a sevkiyatı gerçekleştirildi. Belarus, aşının tescil sonrası klinik test sürecinin başladığı yurt dışındaki ilk ülke oldu. Belaruslu gönüllülerin aşılanmasına 1 Ekim’de başlanacak.

Belarus’ta 100 kişinin katılımıyla yapılacak klinik araştırmaları Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) finanse edecek.

RDIF’in açıklamasına göre, araştırma Belarus’taki sekiz sağlık kuruluşunda gerçekleştirilecek ve bu kuruluşlardan ikisi aşının ilk partisini teslim aldı.

Brezilya, Hindistan, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de benzer testlerin yapılması planlanıyor.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, “Rusya’nın aşısında kullanılan insan adenovirüsü temeli, sağlık açısından güvenli ve onlarca yıldır 250’den fazla klinik araştırmada teyit edildi. Bunun yanı sıra Batılı aşı üreticileri deneysel, az incelenmiş ve uzun bir süre içinde teyit edilmemiş teknolojilere yöneliyorlar. Aşıların klinik testlerinde engellerle karşılaşmaları, aşının sivil kullanıma geçmesini geciktirirken koronavirüsle mücadeleyi olumsuz etkiliyor” ifadeleri kullanıldı.