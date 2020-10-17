Rusya Sanayi Bakanı Manturov: Üçüncü Kovid-19 aşısının üretimi 2021'de başlayabilir

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, üçüncü Rus Kovid-19 aşısının üretimine 2021 yılında başlanabileceğini ifade etti.

Krasnodar Bölgesi'nde düzenlenen Biomedtech-2020 forumunda gazetecilerle bir araya gelen Manturov, Rusya'nın üçüncü Kovid-19 aşısının üretimine ne zaman başlayacağına dair soruları yanıtladı.

Çumakov Bilim Merkezi'nden geliştirdikleri aşıya ilişkin dosyayı almayı beklediklerini anlatan Manturov, "Dosyayı alır almaz Sağlık Bakanlığı'nda tüm düzenleyici prosedürleri yerine getirmeliyiz. Yani tüm araştırma fazlarını gerçekleştirmeliyiz, bundan sonra üretime başlarız" ifadelerini kullandı.

Üretimin 2021 yılında başlayıp başlamayacağı sorusu karşısındaysa Manturov, "Elbette. Bu yılın sonuna kadar üreticilerimizi sürece dahil etmeliyiz" yanıtını verdi.

Rusya'da şimdiye dek Sputnik ve EpiVakKorona olmak üzere iki Kovid-19 aşısı tescil edildi.