Kovid-19 testi öncesi yapılmaması gerekenler açıklandı

Rus virologlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yanlış sonuç verme riskini azaltmak için hangi kurallara uyulması gerektiğini anlattı.

Rusya’nın önde gelen virologlarından Tatyana Romaneko, Kovid-19 testi yapmadan önce yapılmaması gereken şeylerin yemek yemek ve antiseptik çözeltiyle gargara yapmak olduğunu söyledi.

Romanenko, Rus medyasına açıklamasında, “Burundan örnek aldığımız sırada belirli kurallara uymuyorsak, misal örnek çubuğunu yeterince derine sokmuyor veya hasta örnek öncesinde sümkürmüş ya da burnunu yıkadıysa, örnek bilgi taşımayacak” ifadesini kullandı.

Rusya Halklar Dostluğu Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanı Galina Kojevnikova, testin yanlış sonuç vermesine yol açan hastanın diğer hatalarını da sıraladı.

Kojevnikova, “Test verecek kişi, 3 saat boyunca hiçbir şey içmemeli, sigara içmemeli, dişlerini temizlememeli” dedi.

Moskova Devlet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aleksey Agranovskiy, örnek hazırlama kalitesinin de test sonuçlarını etkileyebileceğini kaydetti.