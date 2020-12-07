Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Twitter hesabından açıklama yapan Donald Trump, "New York tarihinin en iyi belediye başkanı ve aynı zamanda ABD tarihindeki açık ara en usulsüz seçimini teşhir etmek için yorulmadan çalışan Rudy Giuliani'nin Çin virüsü testi pozitif çıktı. Geçmiş olsun Rudy, devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020

Giuliani, Trump'ın başkanlık seçimine ilişkin itirazlarında bazı eyaletlerdeki davaları takip ediyor.

Rudy Giuliani, sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Giuliani'nin, ABD Başkanlık seçimlerinde 'usulsüzlük yapıldığı' iddiaları hakkında düzenlediği basın toplantısı sırasında saç boyasının akması kameralara yansımıştı.