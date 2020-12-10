Çin'de uçuş görevlilerine koronavirüse karşı 'yetişkin bezi' önerisi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, dünyanın dört bir yanındaki ulaştırma yetkilileri, yolcuları ve mürettebatı uçaklarda güvende tutmanın yollarını aramaya devam ediyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), de bu kapsamda 25 Kasım'da yeni tip koronavirüs salgınına karşı havayolu endüstrisi için yeni yönetmelik yayınladı. 'Salgın Önleme ve Kontrol İçin Teknik Kılavuz' isimli yönetmeliğin altıncı basımında, uçaklarda ve havalimanlarında en iyi hijyen uygulamaları hakkında tavsiyeler açıklandı.

Uçaktaki havayolu personeline kişisel koruma ekipmanları kapsamında tıbbi maske, çift katlı tıbbi eldiven, gözlük, başlık, galoş ve elbise kullanmaları tavsiye edildi.

Yönetmelikte en fazla dikkati çeken madde ise tek kullanımlık 'yetişkin hasta bezleri' oldu. İlgili maddede 'Kabin ekibine tek kullanımlık bez kullanmaları ve enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla istisnai durumlar dışında tuvaleti kullanmamaları tavsiye edilir' ifadesi yer aldı.

Yetişkin bezi tavsiyesi Kovid-19'un tuvaletlerden bulaşabileceği yönündeki araştırmaları tekrar gündeme taşıdı.

Ağustos ayında İtalya'dan Güney Kore'ye uçakla seyahat eden bir kadın yolcuya Kovid-19 bulaşmıştı. Daha sonra virüsün kaynağının, kadının maskesini tek çıkardığı yer olan kabin tuvaleti olduğu ortaya çıkmıştı.