Almanya'da ilk mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne Almanya'da da rastlandığı bildirildi.

Waden Württemberg Eyaleti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün 20 Aralık'ta İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada söz konusu kişiye ülkeye girişinde ve ertesi gün testler yapıldığı ve şu anda aile üyelerinin yanında karantinada bulunduğu aktarıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya, 'Bu Almanya'da bilinen ilk vaka' ifadesi eklendi.