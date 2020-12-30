Sputnik V aşısının ilk partisi Sırbistan'a ulaştı

Sırbistan Sağlık Bakan Yardımcısı Mirsad Cerlek, ülke basınına yaptığı açıklamada 2400 dozdan Sputnik V aşısının yer aldığı ilk partinin Belgrad'daki Torlak Virüsoloji Enstitüsü'ne teslim edildiğini söyledi.

Cerlek, "Bugün bizim harika bir gün. 2400 doz Sputnik V aşısı ülkemize ulaştı. Bir iki gün içinde kullanım izninin verilmesi bekleniyor. Bu nedenle ocak başından itibaren Sputnik V ile aşılamaya başlayabiliriz" dedi.

Pfizer/BioNTech aşısının 4 bin 800 dozdan oluşan ilk partisinin 22 Aralık'ta ulaştığı Sırbistan'da, o günden itibaren öncelikle yaşlı bakım evlerinde kalanların aşılanmasına başlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, daha önce yaptığı açıklamada, şubat ayı sonuna kadar 350 bin doz aşının ülkeye getirilmesini planladıklarını belirtmişti.