Gintsburg: Koronavirüs, İngiltere'de olduğu gibi Rusya'da da mutasyona uğramış olabilir

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Gintsburg, daha önce İngiltere’de olduğu gibi Rusya’da da yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış olabileceğini ancak henüz tespit edilemediği tahmininde bulundu.

Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik’e açıklamasında, “İngiltere, Güney Afrika, Brezilya’da mutasyona uğramış koronavirüs türleri varsa ülkemizde de olabilir. Bunun keşfedilmesini 'dört gözle' bekliyoruz. İngilizler nerede çalışsa orada 'yeni' türler çıkıyor. İngiltere’den ne eksiğimiz var? Yüzölçümü olarak çok daha büyüğüz. Yeni tür uzun zaman önce tespit edilmiş olmalıydı” ifadesini kullandı.

Rusya’da virüs örneği diziliminin İngiltere’den çok daha az yapıldığını kaydeden Rus bilim insanı, tam da bu yüzden henüz yeni Kovid-19 türünün bulunmadığını söyledi.