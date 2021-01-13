DSÖ’nün Rusya Temsilcisi Vujnovic, Sputnik V aşısının onaylanmasını bekliyor

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Vujnoviç, Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Kovid-19 salgınına karşı geliştirdiğiaşısına örgüt tarafından sertifikasyon verilmesini umduğunu ifade etti.

Vujnovic, “Sputnik V aşısının tüm üreticileri, Dünya Sağlık Örgütü'ne başvuruda bulundu. Orada sıra var, belirli belgeler gerekiyor, görüşmeler sürüyor. Bu iki yönlü bir konudur. Elbette ki bu sürecin kendine ait kuralları var, bu nedenle bu nüanslar hakkında yorum yapamam. Her şeyin iyi gittiğini umuyorum. Bildiğim kadarıyla görüşmeler, çalışma sürüyor, bu nedenle süreç tamamlandıktan sonra hepimizin beklediği çözümün olacağını umuyoruz” diye konuştu.

Daha önce Rusya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sergey Glagolev, şu anda DSÖ platformunda uluslararası aşılama sertifikası oluşturma konusunda tartışmanın devam ettiğini belirtmişti. Glagolev ayrıca Sputnik V aşısının acil durumlarda kullanılmasına izin verilmesi ile ilgili uzman düzeyinde ilk görüşmelerinin 20 Ocak’tan sonra yapılacağı bilgisini vermişti.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Sputnik V, tescil sonrası çalışmadaki son kontrollerde veri analizinin sonuçlarına göre yüzde 91.4, ağır vakalarda ise yüzde 100 verimlilik gösterdi.