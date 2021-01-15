Venezüella’da Sputnik V koronavirüs aşısı üretilecek

Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, Sputnik V koronavirüs aşısının ülkede üretimine ilişkin Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile anlaşma yapıldığını açıkladı.

Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Devlet Başkanı Nikolas Maduro’nun talimatlarını takip ederek 2021’nin ilk yarısında Sputnik V aşısının tedariki ve Venezüella’da üretimi ile ilgili RDIF Başkanı (Kirill Dmitriyev) ve Başkan Yardımcısı (Aleksandr Juravlyov) ile video konferans gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Siguiendo instrucciones del Presidente @NicolasMaduro, sostuvimos una reunión de trabajo por videoconferencia con el Pdte. y Vicepdte. del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), para el suministro y producción de la vacuna #SputnikV en Venezuela, en el primer trimestre del año pic.twitter.com/sDH8eAVw3R — Delcy Rodríguez (@drodriven2) January 14, 2021

​Sputnik V aşısının Brezilya'da üretimine başlandığı açıklanmıştı. Brezilya'nın önde gelen ilaç şirketlerinden Uniao Quimica’nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Rusya’da geliştirilen dünyanın tescilli ilk aşısı Sputnik V’nin üretimine başladığı ve acil kullanım için gerekli başvuruyu bu hafta içinde yapacağı belirtilmişti.