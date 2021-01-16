Brezilya'da Sputnik V aşısına acil kullanım izni verilmesi için başvuru yapıldı

Brezilya'da faaliyet yürüten Uniao Quimica ilaç şirketi, Rus Sputnik V koronavirüs aşısı için acil kullanım izni başvurusu yaptı.

G1 haber sitesinin aktardığına göre Uniao Quimica, Brezilya Sağlık Gözetim Kurumu Anvisa'ya gerekli belgeleri sunarak Sputnik V aşısı için acil kullanım izni verilmesini talep etti.

13 Ocak'ta Uniao Quimica, Sputnik V koronavirüs aşısının üretimine başladıklarını duyurmuştu. Daha önce Valor Economico gazetesi, tam kapasite üretime geçtiğinde Uniao Quimica ilaç şirketinin ana tesisinde ayda 8 milyon doz aşı üretebileceğini yazmıştı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev de, yılın ilk çeyreğinde Brezilya'ya 10 milyon doz Sputnik V aşısı tedarik edileceğini belirtmişti.