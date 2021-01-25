Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Kirchner Sputnik V aşısı oldu

Devlet başkanlığı görevini 2019’da Alberto Fernandez'e devreden ve Devlet Başkanı Yardımcısı olan Kirchner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rus yapımı koronavirüs aşısı Sputnik V’yi yaptırdığını belirtti.

Açıklamada, “Avellaneda'da Başkan Peron Hastanesi’nde Sputnik V ile aşılanıyoruz. Böylece sadece kendime değil, çevremdekilere de özen göstermiş oluyorum. Pandemi sırasında sarf ettikleri inanılmaz çabaları için tüm sağlık çalışanlarına teşekkürler” ifadeleri yer aldı.

En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás.

Gracias al personal de salud por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta pandemia. pic.twitter.com/skWhLgFXBp — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 24, 2021

Daha önce Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez’in de Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi yaptırdığı açıklanmıştı.

Arjantin’de Sputnik V ile aşılama süreci 29 Aralık 2020’de başlamıştı.