Macaristan’da Sputnik V aşısının kullanımı için nihai onay verildi

Miklos Kasler’in Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Macaristan’da kullanılması için Ulusal Sağlık Merkezi’nden nihai onayın verildiği ifade edildi.

Kasler, “Ulusal Halk Sağlığı Merkezi, Sputnik V aşısının gerekli resmi araştırmaları tamamladı, neticede aşının ürün kalitesi açısından üreticinin şartnamelerine uygun ve insanlarda kullanıma uygun olduğu belirlendi” ifadelerini kullandı.

Macar bakan, böylece Macaristan'da Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve şimdi de Sputnik V olmak üzere toplam dört aşının kullanımına onay verildiğini sözlerine ekledi.

İngiliz tıp dergisi The Lancet, çarşamba günü Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediği ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulanmıştı.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.