Araştırma: D vitamini koronavirüs ölümlerini yüzde 60’a kadar azaltabilir

İspanya’da yapılan bir araştırma D vitaminin koronavirüs (Kovid-19) ölümlerini yüzde 60’a azaltabileceğini ortaya koydu.

Barselona’daki bir hastanede yapılan araştırma, koronavirüs ölümlerinin D vitamini sayesinde yüzde 60’a kadar azaltabileceğini gösterdi.

İngiltere’de Muhafazakâr Parti milletvekili David Davis, D vitamini tedavisinin savunmasız gruplara sunulabileceğini ve araştırmanın bulgularının kuvvetli olduğunu belirtti. Davis, tedavinin her hastaya uygulanması konusunda ‘acele edilmesi’ gerektiğini de belirtti.

This is a very important study on vitamin D and Covid-19. Its findings are incredibly clear. An 80% reduction in need for ICU and a 60% reduction in deaths, simply by giving a very cheap and very safe therapy - calcifediol, or activated vitamin D. https://t.co/lB7sYxDQfn — David Davis (@DavidDavisMP) February 13, 2021

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