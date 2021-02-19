Gine: Rusya ile Sputnik V alımını görüşüyoruz

Gine Sağlık Bakan Yardımcısı Mozammen Lamin Yansan, güvenli olduğunu kanıtlanan Sputnik V koronavirüs aşısının alımı için Rusya ile görüştüklerini belirtti.

Mozammen Lamin Yansan, Dünya Sağlık Örgütü Afrika Merkez Bürosu’nda düzenlenen brifingde, “Halihazırda Rusya Federasyonu ile görüşüyoruz” ifadesini kullandı.

Gine’de şu ana kadar 60 doz Rus aşısının test edildiğini anlatan Yansan, aşı yapılan tüm kişilerin durumunun yakından takip edildiğini ve şu ana kadar hiçbir yan etkisinin görülmediğini belirterek, “Aşı çok iyi” dedi.

Bakan Yardımcısı, ülkesine aşı tesliminin şubat sonuna kadar gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.