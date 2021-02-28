Vektor Merkezi: Yüksek antikor seviyesi koronavirüse karşı yüzde yüz koruma garantisi vermiyor

Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi’nin bilimsel-metodolojik çalışmalar ve uluslararası işbirliğinden sorumlu başkan yardımcısı Tatyana Nepomnyaşih, Komsomolskaya Pravda gazetesine demecinde vücuttaki yüksek antikor seviyesinin Kovid-19’a karşı yüzde yüz koruma sağlamadığını ifade etti.

Azami antikor üretimi için çabalamanın tamamen doğru bir yaklaşım olmadığına dikkat çeken Nepomnyaşih, “Bağışıklık sisteminin aşırı uyarılması çok iyi bir şey değil. Yeterli antikor titresi ve bağışıklık sisteminin diğer unsurları olmalıdır, böylelikle kombinasyon halinde koronavirüse karşı koruma sağlayabilirler” diye konuştu.

Vektor Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona aşısının etki prensibinin, enfeksiyona karşı koruma sağlamak için gerekli antikorları üretmek olduğunu belirten yetkili, bilim insanlarının bu nedenle Kovid-19 proteinlerinin en konservatif bölgelerine odaklandıklarını, yüksek antikor seviyesi ya da çeşitlilik yarışının geliştirme çalışmaları sırasında öncelikli olmadığının altını çizdi.

Nepomnyaşih, Vektor Merkezi’nin geliştirdiği aşının temelinde koronavirüsten üç koruma hattı sağlayan üç peptidin yer aldığını sözlerine ekledi.