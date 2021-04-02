Irak: Sputnik V aşısının ilk partisini önümüzdeki aylarda bekliyoruz

Hasan Tamimi, Sputnik’e açıklamasında, “Bildiğiniz gibi, bugün bu aşıya büyük bir uluslararası talep ve sınırlı üretim kapasitesi var. Bu yüzden Rusya ile iletişime geçtik ve Petrol Bakanımız, Moskova ziyareti sırasında bu konuyu görüşme yetkisini aldı. Şimdi Irak’ın Rusya Büyükelçisi Sayın Abdül Rahman el-Huseyni de bu konuyu görüşüyor. Önümüzdeki aylarda Irak’a gönderilebilecek miktarı ve lojistiğini belirlemek kalıyor” dedi.

Bakan, ülkesinin artık tüm belgeleri hazırladığını da sözlerine ekledi.