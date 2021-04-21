Sputnik V'nin geliştiricileri, medyanın Pfizer aşısının neden olduğu ölüm oranı karşısında sessiz kalmasına tepkili

Rus Sputnik V aşısının geliştiricileri, medyanın Pfizer aşısının yol açtığı ölümlerin AstraZeneca'dan en az iki kat daha fazla olması karşısında sessiz kalmasını eleştirdi.

Sputnik V aşısının resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Rus geliştiriciler, AstraZeneca'nın neden olduğu kan pıhtılaşması vakalarını gün gün aktaran basın kuruluşlarının, Pfizer çok yüksek olduğu belirlenen ölüm oranı konusunda sessiz kalması karşısında "Neden?" diye sordu.

Açıklamada, "Medya, AstraZeneca'nın kan pıhtılaşması vakalarını gün gün bildirdi. Şimdiyse, Pfizer aşılamasından sonra görülen ölüm oranının AstraZeneca'nınkinden iki katın üzerinde daha yüksek olduğunu gösteren İngiltere'deki aşılama verileri karşısında şaşırtıcı bir şekilde sessiz kaldılar. Neden?" ifadeleri kullanıldı.

The media reported daily on AstraZeneca’s clot issues. Now it is stunningly silent on the fact from UK vaccination data that the death rate following Pfizer vaccination is more than double that of AstraZeneca’s. Why?https://t.co/GNQlIB9UXQ — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 21, 2021

İngiltere'de aşı ve ilaçların güvenliğini izleyen ve yan etkiler hakkında bilgi toplayan Yellow Card programının verilerine göre AstraZeneca aşıları 100 bin dozda yüzde 0.10 oranında ölüme neden olurken bu oran Pfizer aşılarında 100 bin dozda 0.26 olarak kaydedildi.