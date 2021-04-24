Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Ghebreyesus: Aşıların sadece yüzde 0.3’ü yoksul ülkelere gitti

Aşıların eşit dağıtımını sağlamak amacıyla devreye sokulan uluslararası COVAX programının birinci yıl dönümünde konuşan Ghebreyesus, bugün açıklanan WHO raporuna göre küresel çapta yaklaşık 900 milyon doz aşının uygulandığını ancak bunların yüzde 81’inden fazlasının orta ya da yüksek gelirli ülkelere gittiğini söyledi.

Ghebreyesus açıklamalarında, yoksul ve düşük gelirli ülkelerde uygulanan doz sayısı tüm dünyada uygulanan dozların sadece yüzde 0,3’ünü oluşturduğunu söylerken; maddi açıdan iyi durumda olan ülkelere aşı ulaştırma çağrısında bulundu.

Hindistan açıklaması: Bir virüsün neler yapabileceğinin korkunç bir göstergesi

Daha sonra bir basın toplantısında da konuşan Ghebreyesus, dün dünyada günlük yeni vaka sayısında rekor düzeye ulaşılan Hindistan’daki son durumun “bir virüsün neler yapabileceğinin korkunç bir göstergesi” olduğunu söyledi.

Aynı toplantıda konuşan Norveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Dag Ulstein de, Koronavirüs'e karşı tedavi ve aşıya erişimin eşit düzeye getirilmesi hedefiyle yürütülen ACT Accelerator programının ilerlemesinin önündeki en büyük engelin yetersiz mali destek olduğuna vurgu yaptı.

Şu ana kadar 118 ülkeye 40 milyon 500 bin aşı dozu dağıtımının sağlandığı COVAX programı kapsamında, 2021 yılının sonuna kadar 2 milyar aşı dozu sağlanması hedefleniyor.