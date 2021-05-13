Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, Türk heyetin Sputnik V aşısıyla ilgili Moskova’ya yapacağı ziyaret hakkında bilgi verdi

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, Türk heyetin Sputnik V aşısını görüşmek için Moskova’ya yapacağı ziyaretin tarihinin henüz onay aşamasında olduğunu belirtti.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, bugünkü basın toplantısında, Türk heyetinin Moskova’ya ne zaman geleceği yönündeki soruya, “Onlar için ne zaman uygun olursa, biz onayımızı veririz” yanıtını verdi.

Bakan, “Tarih ile ilgili görüşmeler Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Gamaleya Merkezi ile yapılıyor. Türkiye’nin Rus aşıya talebi çok büyük” diye ekledi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’ye Sputnik V aşısını tedarik etmeye hazır olduklarını açıklamıştı. Önümüzdeki günlerde Rusya’ya bir Türk heyetinin gelmesi bekleniyor.