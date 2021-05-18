Pakistan ordusu, 2 milyon doz Sputnik V aşısı sipariş etti

Pakistan ordusunun, ülkede yürütülen koronavirüsle mücadele çalışmalarına katkı sunmak amacıyla 2 milyon doz Sputnik V aşısı sipariş ettiği belirtildi.

The Nation'ın haberine göre Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ile Pakistan ordusu, 2 milyon doz Sputnik V aşısının tedarikini öngören anlaşma imzaladı.

Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait özel bir uçak, 200 bin doz aşıdan oluşan ilk partiyi önümüzdeki günlerde Abu Dabi'den teslim alarak Pakistan'a taşıyacak.

The Nation: #Pakistan Army to receive two million doses of Sputnik V vaccine in order help country fight coronavirus pandemic

👇https://t.co/D98MSD7D9C — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 18, 2021

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezi'nden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, üçüncü dalganın yaşandığı ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 566 vakayla toplam vaka sayısı 882 bin 928'e yükseldi. Ölü sayısı 135 artarak 19 bin 752 oldu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Pakistan'ın şimdiye kadar 30 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaşma imzaladığını, bunların 19 milyonunun hazirana kadar ülkeye geleceğini söylemişti.