İllere göre haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı: En çok vaka Kütahya'da en az vaka Osmaniye'de

Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre en çok vaka Kütahya'da en az vaka ise Osmaniye'de kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. En az Kovid-19 vakası görülen iller Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek" ifadelerini kullandı.