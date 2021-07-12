Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 404 koronavirüs vakası tespit edildi, 49 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan son verilere göre son 24 saatte 5 bin 404 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı son koronavirüs verilerini 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 855 bin 308 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mgNOLlo218 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2021

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