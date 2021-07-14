Bakan Koca: Son bir haftada vaka sayılarında yükselme eğilimi var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına dair açıklamalarından satır başları şöyle:
- "Son bir haftada vaka sayılarında yükselme eğilimi var. Aşılama oranı düşük olan illerde vaka sayısı bir kaç kat artıyor."
- "Birinci doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar ikinci doz aşılarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise ikinci doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler."
- "Önümüzde bir İngiltere örneği var. Salgın bitme noktasına gelmişken bir anda onbinlerce vaka ile karşılaştılar. Sevindirici olan, artan vaka sayıları vefat sayılarını şimdilik artırmıyor."
- "Bayramda bir araya gelirken kesinlikle tedbirlerden taviz vermemeliyiz. Bu bayram tedbirlere uyar ve aşımızı olursak, el öpüp birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak."
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