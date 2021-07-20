Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 780 yeni vaka tespit edildi, 46 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden yayınladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 198 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda güncel verilere ilişkin "Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir" dedi.

Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/m3MwgC78M7 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2021

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