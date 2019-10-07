CHP’li Balyalı: Yıllardır çözülemeyen sorunların suçunu bu yönetimde aramak doğru değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinin ardından yeni bir yapılanmaya giren yeni yönetim, seçim süresinde yapılan vaatleri yerine getirebilmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu arada her adımda yapılan birçok şey de eleştiri oklarına maruz kaldı. İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Başlangıç Noktası programında yeni yönetime getirilen eleştirilerin haksızlığını dile getirirken belediye çalışanların tüm gücüyle şehre hizmet vermek için emek verdiğini dile getirdi. Balyalı, senelerdir süregelen kronikleşmiş sorunların ortadan kaldırılabilmesi için çalışmaların hızlandırıldığını, 20 seneyi aşkın sorunların 6 aylık belediye yönetiminin omuzlarına yüklenmesinin doğru olmayacağını belirtti:
‘METROBÜSÜN KAPASİTESİ ÇOK YUKARILARA ÇIKTI’
Daha önce böyle sorun vardı Avcılar’da üst geçit çöktü. İki vatandaşımız hayatını kaybetti. Sürekli olarak metrobüs yürüyen merdivenlerin çalışmamasıyla, asansörlerin hizmet vermemesiyle senelerdir gündeme geliyor. Geçmişte bunları görmeyenler üç aylık yönetimden bunun hesabını soruyor. Üst geçidin genişletilmesi ve gişelerin daha geniş alanlara yönlendirilmesi üstüne arkadaşlarımız çalışıyor. Onlar da rahatlatacaktır. Ama bu da bir imalat süreç ve bir günde olmuyor. Birkaç gün içinde burası rahatlayacaktır.
‘HAMİDİYE SUYUNA KARŞI ATILAN ADIMLAR HAKSIZ’
İstanbul’daki sel felaketlerinin birinci sebebi asfalt belediyeciliğidir. Yanlış yerlere yanlış inşaatlar yapıldı. Elbette düzensiz ve yoğun yağışlar da var. Eski altyapıların bunu kaldırması mümkün değil. Yeni iklim düzenine göre bu altyapıların yenilenmesi lazım. Öncelikle başkanın hedefi sürekli sel felaketinin yaşandığı yerlerdeki altyapıların yenilenmesi yönünde. Uzun vadede İstanbul’un altyapısının yenilenmesi ve yeni iklim düzenine yönelik çalışmalar yapılacak. Biraz zaman alacak ama biz bu tehlikenin büyüklüğünün farkındayız.
Bakanın en önemli vaatlerinden biri olan kreşler için çalışmalar sürüyor. Yeni yurt binaları için çalışmalar devam ediyor. Süt projesiyle alakalı çalışmalar son noktaya geldi. Bakanımız her tür vaadinin arkasında duruyor. Önümüzdeki ay itibarıyla İBB’nin stratejik planını ve bütçesini göreceksiniz. www.istanbulsenin.com adresine giren vatandaşlar isteklerini ve arzu ettikleri İstanbul’u bu siteye yazabiliyor ve bizlere yansıtıyor. Bu arada deprem ve ulaşım konularında çalıştay başlatıyoruz. Sivil toplumdan gelecek önerilerle kendimizi geliştireceğiz.”
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