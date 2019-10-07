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19:38 07 Ekim 2019
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    Başlangıç Noktası

    CHP’li Balyalı: Yıllardır çözülemeyen sorunların suçunu bu yönetimde aramak doğru değil

    Başlangıç Noktası
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    İBB Meclisi CHP Grup Başkanı Tarık Balyalı, Başlangıç Noktası programında son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşananları anlattı. Balyalı, yıllardır üstünde çalışılmayan konuların suçunun 6 aylık yönetime atılmasının yanlış olduğunu vurguladı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinin ardından yeni bir yapılanmaya giren yeni yönetim, seçim süresinde yapılan vaatleri yerine getirebilmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu arada her adımda yapılan birçok şey de eleştiri oklarına maruz kaldı. İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Başlangıç Noktası programında yeni yönetime getirilen eleştirilerin haksızlığını dile getirirken belediye çalışanların tüm gücüyle şehre hizmet vermek için emek verdiğini dile getirdi. Balyalı, senelerdir süregelen kronikleşmiş sorunların ortadan kaldırılabilmesi için çalışmaların hızlandırıldığını, 20 seneyi aşkın sorunların 6 aylık belediye yönetiminin omuzlarına yüklenmesinin doğru olmayacağını belirtti:

    ‘METROBÜSÜN KAPASİTESİ ÇOK YUKARILARA ÇIKTI’

    © DHA /
    İBB'den metrobüs yoğunluğu açıklaması
    “Metrobüste kuyruk oluşmasına şaşıracak bir şey yok. Türkiye’de ulaşım sistemleri hiç uzun vadeli düşünülmüyor sonrasında asla geliştirilecekmiş gibi planlar yapılmıyor. Metrobüsün kapasitesi çok yukarılara çıktı. Günlük 1 milyon yolcuyu geçti ki onlar da sadece kart basanlar. Kart basmayan resmi görevliler ve 65 yaş üstünü de eklersek çok ciddi rakamlara geliyor. Bunun dışında Altunizade’de özel bir sorun var. Orada üst geçit yapılırken oraya bir metro yapılacağı kimsenin aklına gelmemiş günlük işleyiş için üst geçit yapılmış. Normal yoğunluğun üstüne metro geliyor ve ortaya olağanüstü yoğunluk çıktı. Son zamanlarda metro seferleri de artınca işler sıkıntılı hale geldi. Burada İBB ve İETT acil önlemler aldı. İETT genel müdürü her sabah oradaydı. Sonrasında rahatlamalar yaşandı. Şu anda zaman zaman sıkıntı oluyor mu? Evet oluyor ama o da birkaç gün içinde çözülecek. Ama yandaş basın ne zaman kalabalık olsa bunun haberini işin üzücü yanı TRT gibi bir kurum da bu haberlere ortak oldu. Aslında maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmekti.

    Daha önce böyle sorun vardı Avcılar’da üst geçit çöktü. İki vatandaşımız hayatını kaybetti. Sürekli olarak metrobüs yürüyen merdivenlerin çalışmamasıyla, asansörlerin hizmet vermemesiyle senelerdir gündeme geliyor. Geçmişte bunları görmeyenler üç aylık yönetimden bunun hesabını soruyor. Üst geçidin genişletilmesi ve gişelerin daha geniş alanlara yönlendirilmesi üstüne arkadaşlarımız çalışıyor. Onlar da rahatlatacaktır. Ama bu da bir imalat süreç ve bir günde olmuyor. Birkaç gün içinde burası rahatlayacaktır.

    ‘HAMİDİYE SUYUNA KARŞI ATILAN ADIMLAR HAKSIZ’

    © DHA /
    Hamidiye boykotuna iki bakanlık ve saraylar da katıldı
    Hamidiye süreci iktidarın kendi kendine yarattığı bir kriz olarak ortaya çıktı. 117 yıldır hizmet veren bir markadan bahsediyoruz. 1979 yılından beri tesisleşmiş durumda. 27 ülkeye ihracatı var ve İstanbul’un birçok semtinde de satılıyor. Şimdi iktidardayız ama geçen dönemde ben muhalefetteydim, tadını beğendiğim için alıyordum ve kullanıyordum. Seçimden sonra bir takım makamlar Hamidiye suyu almaktan bir anda vazgeçti. Çok anlaşılmaz açıklamalar yaptılar. Eğer kalitesi kötüyse 6 ay önce de kötüydü neden şimdi? Bunun tek sebebi seçimi kaybetmiş olmaları. Bunlarla insanların vaktini almamak lazım. Her şey siyasallaşmamalı. Su üstünden intikam alma arayışı doğru değil, yapana zarar verir. Kamu kurum ve kuruluşlarının seçimden sonra bunu yapmaması lazım. Ortada partizanlığı geçen bir yaklaşım var. Bu suya kadar indirgendiyse daha nerelere sıçrar bilemiyorum. Suyun kalitesiyle ilgili bütün veriler her ay internet sitesinde yayınlanıyor. Bu tartışmanın ardından kullanım 3 kat arttı. Bu yapılanlar zarar vermedi aksine güçlendirdi.

    İstanbul’daki sel felaketlerinin birinci sebebi asfalt belediyeciliğidir. Yanlış yerlere yanlış inşaatlar yapıldı. Elbette düzensiz ve yoğun yağışlar da var. Eski altyapıların bunu kaldırması mümkün değil. Yeni iklim düzenine göre bu altyapıların yenilenmesi lazım. Öncelikle başkanın hedefi sürekli sel felaketinin yaşandığı yerlerdeki altyapıların yenilenmesi yönünde. Uzun vadede İstanbul’un altyapısının yenilenmesi ve yeni iklim düzenine yönelik çalışmalar yapılacak. Biraz zaman alacak ama biz bu tehlikenin büyüklüğünün farkındayız.

    Bakanın en önemli vaatlerinden biri olan kreşler için çalışmalar sürüyor. Yeni yurt binaları için çalışmalar devam ediyor. Süt projesiyle alakalı çalışmalar son noktaya geldi. Bakanımız her tür vaadinin arkasında duruyor. Önümüzdeki ay itibarıyla İBB’nin stratejik planını ve bütçesini göreceksiniz. www.istanbulsenin.com adresine giren vatandaşlar isteklerini ve arzu ettikleri İstanbul’u bu siteye yazabiliyor ve bizlere yansıtıyor. Bu arada deprem ve ulaşım konularında çalıştay başlatıyoruz. Sivil toplumdan gelecek önerilerle kendimizi geliştireceğiz.”

    Etiketler:
    Hamidiye Su, Metrobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tarık Balyalı
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