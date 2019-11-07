LÖSEV İstanbul Koordinatörü Soylu: Lösemili çocuklar maskeyi sizden gelen mikroplardan korunmak için takıyor

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası olarak kutlanıyor. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), bu haftanın çocuklarımızın yaşadıklarını ve sorunlarını anlamak için çok önemli olduğunu dile getirdi.

LÖSEV İstanbul Koordinatörü Sezin Soylu çocukların maskeyi başkalarına hastalık bulaştırmamak için değil zarar gören bağışıklık sistemi yüzünden dışarıdan mikrop kapmamak için takıldığını dile getirdi:

Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Başlangıç Noktası maskeyle sunuldu

‘Herkesi maske takmaya davet ettik’

“Günlük hayatta maskeyi taşımak çok zor. Bizim lösemili çocuklarımız üç yıl boyunca tedavileri sırasında, tedavileri boyunca kendilerini mikroplardan korumak için takmak zorundalar. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası boyunca herkesi bir gün olsun empati yapmaya, maske takmaya davet ettik.”

"Lösemi tedavisi uzun süren bir tedavi. Aldıkları ilaçlardan ötürü bağışıklık sistemleri zayıflıyor. Biz enfeksiyona ne kadar açıksak onlar kat be kat buna açıklar. Maske takmalarının sebebi bu. Bizim temel amaçlarımızdan biri, eğitim sağlık ve maddi desteklerimizin dışında, kamuoyunun bilinçlendirilmesi. Çocuklarımızın kendilerini korumak için taktıklarını tüm kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

‘İyileşme oranı yüzde 90’ların üstüne çıktı’

1998 senesinde kurulduk. 21 senedir çocukları desteklemeye gayret ediyoruz. Eskiden lösemiden iyileşme oranı yüzde 21 civarındaydı. Çocukların çok ciddi bir oranı lösemiden kaybediliyordu. Lösemi tedavisini yarıda bırakma oranı da çok yüksekti. 100 çocuğun 54’ü imkansızlıklar yüzünden tedaviyi bırakıyordu. Şu anda lösemiden iyileşme oranının yüzde 92’nin üstüne çıktığını söylüyoruz. Buradaki sebep tedavinin gelişmesi ya da ilaçların farklılaşması değil. Biz LÖSEV olarak hijyeni ve morali ön planda tutarak ciddi bir başarı oranı sağladı. Şu anda ciddi onur ve gururlarımızdan biri.”

“Türkiye genelinde bütün kamuoyu daha fazla bilinçli. Hijyen ve tedaviye devam anlamında tüm Türkiye’de bir bilinç artışı var. Bizim temel amaçlarımızdan biri de kamuoyunu bilgilendirmek. Türkiye genelinde de oran yüksek. Türkiye’de de iyileşme oranı yüzde 75-80’lerde seyrediyor. Bu hastalık kanserin bir türü, kan kanseri olarak geçiyor. Çocuklarda ve yetişkinlerde oluyor. Ama çocuklarda çıkma oranında lösemi diğer kanser oranlarında daha yüksek. Ama yetişkinler de buna yakalanabiliyor. Biz son 6 yıldır yetişkinler de yardım etmeye çalışıyoruz.”

‘Geçmeyen sürekli ateşe dikkat’

“Lösemi için herhangi bir belirti ve göstergesi var diye lösemi var zannetmemek lazım. En temel göstergelerden biri devamlılık: Devamlı bir ateş, sebepsiz yere morarma, eklem ve kas ağrısı varsa doktora götürmek lazım. Biz temel olarak geçmeyen bir ateş veya sebepsiz morarmalardan bahsediyoruz. Temel olarak göstergeler bu diyoruz ama çocuktan çocuğa değişebilir. Löseminin de farklı türleri var. Ama lösemide, bütün kanser türlerinde olduğu gibi erken tanı konduğunda tedavi oranında başarı şansı yüksek.

LÖSEV’in temel aracı kanserli hasta kavramına inanmıyoruz. Kanserli lösemili aile tanımına inanıyoruz. Bütün aile bundan etkileniyor. Son 5 yıldır sadece çocuklara değil yetişkin çocuklara da desteklerimizi iletmeye devam ediyoruz. Kamuoyunun bilinçlendirilmesine yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Şu anda bünyemize kayıtlı ciddi hastamız var.”

“Biz LÖSEV olarak tamamen bağışlarla ayakta duruyoruz. Aileler morallerini yüksek tutmalılar. Herkesin yaşadığı hemen hemen aynı süreç. Hijyene ve beslenmeye dikkat etmek bütün kanser hastalarında olduğu gibi lösemide de önemli. Nerede olurlarsa olsunlar bize ulaşabilirler. Biz de onları ailemizin ferdi haline getirmeyi isteriz. Moral ve bilgi almak için her zaman bize ulaşabilirler.”