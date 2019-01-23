'Türkiye, Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki çıkarlarına karşılık Rusya'ya İdlib'de tavizler verebilir'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'daki zirvesine ilişkin bir analiz hazırlayan Kommersant Gazetesi, Ankara'nın Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki çıkarlarının gözetilmesi karşılığında İdlib'in Suriye ordusunun kontrolüne girmesi konusunda tavizler verebileceğini yazdı.

© Sputnik / Maksim Blinov Putin'le görüşen Erdoğan: Dayanışmamız bölge barışına katkıda bulunacak

Putin-Erdoğan zirvesinin ana gündem maddesinin ABD'nin çekilmesi sonrası Suriye'deki durum ile Kürtlerin geleceği olacağını belirten Kommersant, Türk uzmanların görüşlerini aldı.

'İDLİB'DEKİ DURUM, TÜRK-RUS MUTABAKATI ÖNCESİNDEKİ NOKTAYA DÖNDÜ'

AK Parti'nin kurucularından eski Dışişleri Bakanı, emekli diplomat Yaşar Yakış, İdlib'deki durumun tam olarak Eylül 2018'de Putin ve Erdoğan'ın vardığı mutabakattan önceki noktaya döndüğünü belirtti.

Yakış, dolayısıyla liderlerin İdlib'deki durumu yeniden değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

'ANKARA'NIN ODAĞI FIRAT'IN DOĞUSUNA KAYDI'

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, Ankara'nın odağının İdlib'den Fırat'ın doğusuna kaydığını ifade etti.

Rusya'nın İdlib'e yönelik olası askeri harekatının, yeni sığınmacı dalgası yaratacağı için her halükarda Türkiye'ye zarar vereceğini söyleyen Orhan, "Eğer iki lider, mutabakat sağlarsa Rusya, Türkiye için olumsuz sonuçlar doğmaması adına İdlib sorununda daha sabırlı davranabilir" dedi.

'TÜRKLER TAVİZ İÇİN RUSYA'NIN MENBİÇ HAREKATINA DESTEK VERMESİNİ BEKLEYEBİLİR'

Orhan, en iyi senaryo olarak tanımladığı durumdu ise taviz verilmesini gerektiğini şöyle açıkladı:

"Türkiye, sığınmacı akınından kaçınmak ve ılımlı muhalifleri doğuya yönlendirmek için dikkatini sığınma noktası üzerinde yoğunlaştırır. Daha sonra Rusya ve Suriye birlikleri İdlib'de Türk güçleri dışındaki radikal gruplara operasyon düzenler. Ancak Türkler, bu taviz karşılığında Rusya'dan Menbiç harekatı için tam destek bekleyebilir".