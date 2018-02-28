Sergey Baburin: Rusya’nın ŞİÖ ve BRICS’teki rolünü güçlendirmek istiyor

Biyografi: Rus siyasetinin kıdemli isimlerinden biri olan Sergey Baburin 1959 yılında Kazakistan’da doğdu, çocukluğu Sibirya’da geçti. 30 yaşından beri siyasette aktif olarak yer alıyor. Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) Yüksek Sovyeti’nin milletvekili olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) çöküşüne kararlı bir şekilde karşı çıktı. Baburin, lideri olduğu Rus ulusal muhafazakâr partisi ‘Rusya Tüm Halkların Birliği’ tarafından başkanlığa aday gösterildi.

İç politika programı: Sergey Baburin iç politika programı çerçevesinde tüm idari kolları güçlendirmek adına anayasa reformu gerçekleştirilmesinden yana. Ekonomide ise kooperatif hareketinin kapsamlı olarak geliştirilmesini istiyor. Sosyal politikada Sovyet döneminden en iyi örneklerin yeniden canlandırılması görüşündeki Baburin’in iç politika programı, göçmen politikasını sıkılaştırmaya yönelik tedbirleri de içeriyor.

Dış politika programı: Baburin dış politikada Rusya’nın Avrasya’daki jeopolitik pozisyonunun güçlendirilmesine, ülkenin bir parçası olan Kırım’ın geliştirilmesinin teşvik edilmesine odaklanmak istiyor. Baburin’e göre, parlamento Rusya’nın ŞİÖ ve BRICS’teki rolünün güçlendirilmesi için adımlar atmalı.