Maltepe Belediye Başkanı: İşçiler bizden yüzde 40 zam istemişlerdi, bunu karşılamamız mümkün değildi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede gerçekleşen grevin nasıl sonuçlandığını Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı. Kılıç “Arkadaşlar bizden yüzde 40 gibi bir zam talep etmişlerdi. Böyle bir zammı belediye olarak karşılamamız mümkün değil dedik. Bugün imzalasak bile sözleşmeyi bir ay sonra ödeyemeyince yine grev olacaktı” dedi.

Maltepe Belediyesi’nde toplu sözleşme görüşmelerinde çıkan anlaşmazlık sonucu DİSK/Genel-İş sendikalı işçilerinin başlattığı grevi ikramiye dahil en düşük ücretin net 4 bin 700 lira olmasıyla sonuçlandı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç toplu sözleşme görüşmeleri ve anlaşmayı RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

‘Pandemi sebebiyle belediyenin gelirinde müthiş bir düşüş oldu’

Kılıç, ücret görüşmelerinde işçilerin ve belediyenin bakış açılarını ve grevin başlangıcını anlattı:

“Maltepe Belediyesi olarak bizim geçen yıl verdiğimiz ücretler 3.500-3.700 bandındaydı. Bunun yeterli olmadığını söylediler. Biz de pandemi ile birlikte gelirlerimizde müthiş bir düşüşün olduğunu, inşaat piyasasının tamamen durduğunu söyledik. İller bankasından gelen yardımın da kesintilere uğradığını dolayısıyla belediyelerin kasalarının boş olduğunu da ifade etmeye çalıştık. Arkadaşlar bizden yüzde 40 gibi bir zam talep etmişlerdi. Böyle bir zammı belediye olarak karşılamamız bizim mümkün değil dedik. Bugün imzalasak bile sözleşmeyi bir ay sonra ödeyemeyince yine grev olacaktı. Tabi greve çıkmayı yansıtan yasal bir prosedür vardır. Onlar da geçtiğimiz Pazartesi günü akşam 12’ye kadar anlaşma sağlanmayınca Türkiye’de son dönemde unutulan bir anayasal haklarını ilk defa kullanma şansı elde ettiler. Yıllar sonra bir grev dalgası ile karşı karşıya kaldık.”

‘Genel-İş sendikası genel başkanı ile 4700 her şey dahil bir bütçede anlaşmış olduk’

Kılıç, Toplu sözleşmede son olarak varılan anlaşmayı “Bir önceki gün Genel-İş sendikasının Genel Merkezi’ndeki arkadaşlarla Maltepe’ye geldiler. Kendi içlerinde uzun görüşmeler yaptılar. Şube başkanlarıyla ve şube başkanlarına bağlı temsilcilerle görüştüler. Onlar Türkiye’nin koşullarını anlattılar. Biz de anlattık. Bütçemizi yalın bir şekilde masaya koyduk. Bunu ödeme şansımızın olmadığını, çok büyük bir rakam olduğunu dolayısıyla kendi aralarında yaptığı değerlendirmeden sonra genel başkan ile 4700 her şey dahil bir bütçede anlaşmış olduk. Emekçi arkadaşlarımıza da bunu aktardılar. Biz de biliyoruz Türkiye koşullarında bu para da yeterli değil. Belediyemizin bütçesi yeterli olmayınca elimizdeki ekonomi ile böyle bir sonuca ulaştık” diye ifade etti.

‘Genel-İş açıklama yaparak grev kalkmıştır dedi, bundan sonra süreci kol kola götüreceğiz’

İşçilerin çalışmaya geri döndüğünü söyleyen Kılıç, anlaşma sonrası işçiler arasında oylamayla karar değerlendirmeleri konusunda “Anlaşma yapıldığında da bir oylama yapıldı şantiyede. Açık bir oylama yapıldı tam koşullar yerine getirilmemişti. Ortam biraz da gergindi. Artık bir kıymeti yok çünkü toplu iş sözleşmesi imzalanmıştı. Sendika temsilcisi arkadaşlarımız kendi arkadaşlarına danışmak istediler. Bir nabız tutma olarak düşünelim. Emekçi arkadaşlar bu işten memnun değilmiş şeklinde bir sonucu ortaya çıkardı. Bu tabii sendika genel merkezi ile işçiler arasındaki bir konu, biz oraya girmiyoruz. Genel-İş açıklama yaparak grev kalkmıştır dedi. Bundan sonra süreci kol kola götüreceğiz. İşçiler dün akşam başladı kısmen. Sokak süpürmeleri karanlık olduğu için başlamadı ancak çöp toplamaya kamyonlarla emekçi arkadaşlarımız çıktılar. Bu sabahtan itibaren tüm arkadaşlarımız mesailerinin başında” dedi.

‘Birçok belediye işçilerinin maaşlarını ödeme noktasında zorlanıyor’

Belediyelerin işçilere maaş ödemede zorluklar yaşadığını vurgulayan Kılıç, devletin destek verebileceği yolları sıraladı:

“İller bankasından gelecek olan hazine desteğinin kesilmemesi lazım. SGK primlerinden indirim yapılması lazım. Belediyelerden katma değer vergisinin alınmaması lazım. Bunlar sonuçta devletin bir cebinden çıkıp öbür cebine giriyor ama belediye bunu ödediği zaman yatırımları yapamıyor işçisinin maaşını ödeyemiyor. Birçok belediye işçilerinin maaşlarını ödeme noktasında zorlanıyor. Bunu çok açık bir dille ifade edebilirim.”