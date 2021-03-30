CHP’li Baltacı: Kastamonu'daki yolsuzluk iddiaları araştırılsaydı ‘Ayvatoğlu neden lüks içinde’ sorusu yanıtlanabilirdi

CHP Kastamonu Milletvekili Baltacı, “Kastamonu’da yolsuzluk ile ilgili çok fazla iddia vardı. Araştırılmış olsaydı bugün ‘Kürşat niye kokain kullanıyor? Niye lüks yaşamın içerisinde boğuldu?’ hepsinin cevabını alabilirdik. Bunlar yapılmadığı için bugün karşımıza bu olay çıktı” dedi.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, otomobilde uyuşturucu kullanırken görüntüleri ortaya çıkan Kürşat Ayvatoğlu’nun yanında çalıştığı AK Partili eski Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş döneminde kamuoyuna açıkladıkları yolsuzluk iddialarını anlattı. Baltacı, Kastamonu Belediyesi MHP yönetimine geçtikten sonra düzenin aynı şekilde devam ettiğini belirtti.

Baltacı, Hamza Dağ’ın Kürşat Ayvatoğlu konusunda söylediklerini “28-30 yaşında milyonlarca gençten biri olan Kürşat’ın lüks içerisinde 5 yıldızlı otellerde kumarhanelerde yaşam sürecek servete nasıl ulaştığı ile ilgili hepimizin düşünmesi gerekiyor. Dün Hamza Dağ ‘Bizim büro personelimizdi. Bir sene içerisinde böyle bir gelir elde etmesi mümkün değildi’ gibi bir ifade kullanmış. Demek bu bir senenin öncesinde bazı şeyler var. Bu bir sene içerisinde benimle çalıştığı süre içerisinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı diye kendi çalıştığı dönemi aklamaya çalışmış ama Kürşat oraya sokaktan gelmedi ki birinin referansıyla geldi. Kimin referansıyla geldi? Önceki dönem AKP’li Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın referansıyla geldi. Zaten önceki dönem 2014-2019 AKP döneminde Kastamonu’da birçok iddia vardı. Bu iddiaların hiçbiri araştırılmadı. O dönem Kastamonu Belediyesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yapan bir delikanlı zaten lüks içerisinde bir yaşam sürüyordu. Nereden edindi bu serveti de bu olanaklara kavuştu? Esas bunun sorgulanması gerekiyor” diye yorumladı.

‘İddiaların hiçbirisi araştırılmadığı için bugün bu olay karşımıza çıktı’

Kastamonu’da yolsuzluk konusunda birçok iddianın olduğunu söyleyen Baltacı, gündeme getirdikleri başlıkları saydı:

“Kastamonu’da bununla ilgili çok fazla iddia vardı. Bu iddiaların bir kısmını biz de gündeme getirmiştik. Yıkılmaya yüz tutan konaklarla değerli arsaların takas edildiği, imar planı değişikliğini, yeşil alanların ticarete açılmasını gündeme getirmiştik. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde pazarlık usulü yapılan ihaleleri gündeme getirmiştik. Hepsi araştırılmış olsaydı bugün ‘Kürşat niye kokain kullanıyor? Niye lüks yaşamın içerisinde boğuldu?’ hepsinin cevabını alabilirdik. Maalesef o günkü iddiaların hiçbiri araştırılmadığı için bugün bu olay karşımıza çıktı.”

‘MHP açıklama yaptı ama seçim bittikten sonra kimse bir şey yapmadı, düzen devam etti’

MHP’nin seçim döneminde yolsuzluk konularını gündeme getirdiğini hatırlatan Baltacı, seçim sonrası düzenin AK Parti döneminde olduğu gibi devam ettirildiğini söyledi:

“Seçimi kazanmak için bizim yapmış olduğumuz açıklamaların üzerinden MHP açıklama yaptı ama seçim bittikten sonra görevden alınan il başkanı da dahil olmak üzere hiç kimse hiçbir şey yapmadı. Aslında mevcut düzeni yürütmek üzerine bir siyasi propaganda yürütmüşlerdi. Ne gariptir ki Kürşat Sosyal müdür olduktan sonra MHP yönetimi de dahil olmak üzere bugüne kadar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden yapılan ihalelerin tamamı pazarlık usulüyle 21 F yöntemi yapılmış. Belediyeyi aldıktan sonra bu düzen devam ettirildi.

‘Elektronik Kamu Alım Platformu’nu açtığınızda tüm gerçeği göreceksiniz’

Elektronik Kamu Alım Platformu’nu açın, Kastamonu Belediyesi diye yazın. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ihalelerini açın ve sıralayın. Bütün gerçeği göreceksiniz. AKP döneminde düzen nasılsa MHP döneminde de aynı şekilde devam ediyor.”

‘Çok zor bir şey değil ama işin ucu AKP’ye dönünce kimse araştırmak istemiyor’

Geriye dönük belgelerin incelenmesinin zor olmadığını söyleyen Baltacı, yapılması gerekenleri sıraladı:

“Şimdi ne yapmak lazım? Geriye dönük Meclis kararlarına bakılıp bütün imar değişikliklerinin incelenmesi gereklidir. Bütün ihalelerin özellikle kültür ve sosyal işler olmak üzere incelenmesi lazım. Geriye dönüp Kastamonu Belediyesi’nin değerli arsalarının hangi konaklarla, kimlerle, hangi meblağlarla takas edildiğinin hepsinin teker teker incelenmesi gerekiyor. Bunları incelemek çok zor bir şey değil. Tapu kayıtları orada, belediye kararları ve yapılan ihalelerin tüm evrakları belediyededir. Çok zor bir şey değil ama işin ucu AKP’ye dönünce kimse burayı araştırmak istemiyor.”