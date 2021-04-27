Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Demirtaş: Trakya’da 8-10 yıldır arazi toplayanlar var, Bill Gates’e aktarılabilir

Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, Bill Gates’in Trakya’da arazi aldığı iddiasını, Trakya bölgesinde arazilerin bütünleşmesini ve bütünleşmeye neden olabilecek sebepleri RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

Demirtaş, arazi alımlarının kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda “Ne kadar araştırırsak araştıralım belge üzerine bir şey yok, bir iddia sadece. Ancak bu arazi alımları yabancıdan öte yerlilerden 8-10 yıldır alan bir grup insan var. Neden Trakya? Trakya bölgesi iklim yapısından sözde küresel ısınmaya karşı en güvenli bölgemiz, İç Anadolu’dan filan almıyor. Ancak yine bir iddia, 150-200 bin dekar alanın alındığına dair hem de bir kişi tarafından. Bu kadar dekar neden alınır? Muhtemelen bir yere aktarılacak. Yine bir söylenti kaya gazı rezervleri için alındığı yönde. Kimyasal kullanılıyor kaya gazı çıkarmak için, diğerlerine benzemiyor” dedi.

‘Hibelerden yararlanmak için hiç ayağını toprağa basmayan para babası insanlar geliyorlar’

Bir arazi döngüsü olduğunu söyleyen Demirtaş, sebebin ne olabileceği konusunda “Bir arazi sirkülasyonu var. Miraslı araziler var. Tarım reformu dahilinde çıkarılan doğru bir kanundu. Yıllardır araziler parçalanıyordu. Bakanlık olarak toplulaştırma çalışmasına gidildi ‘Küçük parçalı olmasın, maliyeti düşsün’ diye. Burada küçük ölçekli işletmeler tasfiye sürecinde, bununla uğraşılmak istenmiyor. Önemli olan birim dekardan fazla ürün alacak ya da arz açığını giderecek büyük işletmeler, küçük işletme ile uğraşmak istemiyoruz galiba. Şirketleşme var. Büyük şirketler bu işi yapıyor. Hayvansal üretimde hibelerden yararlanmak için hiç ayağını toprağa basmayan para babası insanlar geliyorlar. Duyuyor, devletin verdiği bazı hibeler var. Hibe, düşük faizli kredi için alıyor, işi yapmak değil kaynağı başka bir yere aktarmak amaç. Yaşadık bunu. Maalesef burada yönetim mekanizması çalıştırılamadığı için kötü yönde kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

‘8-10 yıldır arazi toplayanlar var, Bill Gates’e aktarılabilir’

Demirtaş, miraslı arazilerin bölünmesinin kanunen engellenmesinin dışarıya satışlara sebep olabileceğini “Bill Gates’in aldığı değil ama Bill Gates’e aktarılabilir. 8-10 yıldır boyuna arazi toplayan insanlar var. Tabii, burada birde biraz arazileri var. Arazi parçalanmadığı için çiftçi üretici bunu yapamıyor yani bir babanın veya annenin beş tane çocuğu var. Baba öldükten sonra parçalanamıyor yani arazi beşe bölünmüyor. Sadece bunu aileden durumu uygun biri alıyor. Bir kişi alamazsa dışarıya satılıyor. O şekilde insanlarda satıyor olabilir” diye söyledi.