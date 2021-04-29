CHP Rize İl Başkanı’ndan ‘İşkencedere’ değerlendirmesi: Hiçbir yatırım başkasının yaşam alanını yağmaya neden olamaz

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, İkizdere’de İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’ın gerçekleştirdiği taş ocağı faaliyetlerini ve o bölgede yaşayan vatandaşların eylemlerini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

‘Birileri daha çok para kazanacak diye hem çevreyi hem de insanların kültürlerini katlediyorsunuz’

Deniz, taş ocağı çalışmasının bölgede yaratacağı olumsuz etkilere dikkat çekti:

“Liman inşaatı ile ilgili olarak Cengiz İnşaat tarafından taş temini için yapılan bir proje var. O proje kapsamında dünyada 253 koruma bölgesinden 53. sırada olan İşkencedere Vadisi’ndeki dağda bir talana başladılar. Vatandaşlar da kendi yaşam ve doğal alanlarını korumak, atalarından gelen topraklarına sahip çıkmak adına bir direnç gösteriyorlar. Aslında bu sadece doğa olayı değil. İnsanların kendi yaşam biçimlerine sahip çıkmaları ile ilgili bir olay, orada yaşıyorlar zaten. Hem çevreyi katlediyorsunuz hem insanların kültürlerini katlediyorsunuz hem insanların yaşam biçimlerini katlediyorsunuz. Amaç ne? Birileri daha çok para kazanacak diye. Elbette ülkede yatırımlar olacak. Kimsenin yapılan yatırımlara karşı bir tavrı olmayabilir ama hiçbir yatırım bir başkasının yaşam alanını yağma etmenize neden olamaz. Orada oluşturacağınız liman inşaatının belki ekonomik ömrü elli yıl sürecek ama o vadi binlerce yıllık dünya kurulduğundan beri var olan birşey, belki de aynı şekilde devam edecek. Değiş tokuş yapacağınız şeyler arasındaki karşılaştırmanın çok düzgün olması gerekiyor.”

‘Önemli olan kadınların bu konuda hiçbir geri adım atmamalarıdır, dirençlerini ve iradelerini gösteriyorlar’

Deniz, vatandaşın taş ocağına karşı direnişine yapılan müdahaleleri “Doğal olarak, o bölgede yaşayan vatandaşlarımız, özellikle kadınlar daha çok doğayla ve tarımla iç içeler. Bu konuda büyük bir direnç gösteriyorlar. Belli müdahaleler yapıldı. İki gündür çalışma yok ama yarın muhtemelen yasaklar başlayacağı için gene saldırılar olacaktır. Burada önemli olan kadınların bu konuda hiçbir geri adım atmamalarıdır. İşin başından beri sürekli olarak bir yandan oruçlarını tutuyorlar, bir yandan işlerini yapıyorlar, bir yandan erken kalkıyorlar ama gelip bir saatten sonra akşama kadar orada oturuyorlar. Dirençlerini ve iradelerini gösteriyorlar. Bu aslında Türkiye’nin geleceği için de çok umutlu bir olaydır. Hangi baskıyı yaparsanız yapın bu toprakların insanları bir şekilde mücadele edip kendi haklarını aradıklarını gösteriyorlar” diye aktardı.

‘Pandemiyi Cengiz İnşaat’ın yağması için bir malzeme olarak kullanıyorsunuz’

Kapanmayla çalışmaların devamını beklediklerini söyleyen Deniz, kapanma ile birlikte farklı mücadele yolları için hazırlanıldığını “Yarın kapanma ve yasaklar başlıyor. Bu yasaklar ile birlikte nasıl 1 Mayıs’ları yasaklamaya çalıştıkları gibi bu 17 günlük kapanma ile bu doğa katliamını perçinlemek amacıyla kullanacaklarına inanıyoruz. Ahlaklı değil. Devlet ve AKP hükümeti olarak karar alıyorsunuz. Pandemiyi Cengiz İnşaat’ın yağması için bir malzeme olarak kullanıyorsunuz. Her karşı koyuş karşısında başka bir mücadele alanını beraberinde getiriyor. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar vatandaşlarımız kendi yaratıcılıklarını ortaya koyuyorlar. Onunla ilgili arkadaşlarımızın hazırlıkları var. Yasakları yasal yollardan aşacak bir takım girişimleri var” diye anlattı.