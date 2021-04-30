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    Seyir Hali

    DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Akşam 9’da herkesi bulunduğu yerde ses çıkarmaya ve 1 Mayıs’ı kutlamaya çağırıyoruz

    Seyir Hali
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    DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu “Türkiye’nin her tarafında işçilerin olduğu her yerde ve her zaman 1 Mayıs kutlanabilir. Akşam dokuzda herkesi bulunduğu yerde ses çıkarmaya ve işçilerin 1 Mayıs’ını kutlamaya çağırıyoruz” dedi.

    Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, tam kapanmanın işçilere yansımasını ve 1 Mayıs kutlamalarını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

    ‘İşçiler açısından bir tam kapanma yok, tam tersine bir sınıf ayrımcılığı var’

    Çerkezoğlu, kapanma kararı ile birlikte üretime muafiyet tanınmasının işçiler açısından bir sınıf ayrımcılığı olduğunu açıkladı:

    “Pandeminin başından beri iktidarın politikaları hiç işçileri, emekçileri, halkı, yoksulları gören politikalar olarak şekillenmedi. Hepimiz yaşıyoruz bunun sonuçlarını. Bütün önlemlerden bütün Türkiye’ye ‘evde kal’ çağrıları yapıldı. İşçiler hariç dendi. Şimdi de tam kapanma diye açıkladı Cumhurbaşkanı. Arkadan gelen genelgede 43 madde de istisnalar tarif edildi. Bu istisnalar inşaatlar, üretim, imalat, tedarik zincirleri yani ‘çarklar dönecek’ anlayışının ve ‘ne olursa olsun üretim devam edecek’ anlayışının bir sonucu olarak çalışan işçiler açısından hiçbir kapanmadan söz etmek mümkün değil. Bu politikalar açıkça bir sınıf ayrımcılığına dönüşmüş durumda. Sadece İstanbul’da her gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği’nin rakamlarına göre 7 milyona yakın insan sabah işe gidiyor ve akşam eve geliyor. İşçiler açısından bir tam kapanma yok, tam tersine bir sınıf ayrımcılığı var.”

    ‘Çalışan nüfusun yüzde 61’i kapanmadan muaf ve işine gidiyor’

    DİSK Başkanı 16.5 milyon işçinin tam kapanmadan muaf olduğuna dikkat çekerek “Bize çok soruldu ‘işkolları açısından dağılımı nasıldır’ diye. Biz de TÜİK’in faaliyet kollarına dağılım verilerinden yola çıkarak bir çalışma yaptık ve gördük ki bu 43 maddedeki istisnalar açısından bakıldığında 27 milyon istihdam var Türkiye’de. Bunun yüzde 61’i, yaklaşık 16.5 milyon işçinin çalıştığı işyerleri bu kapanmadan tamamen muaf. Bugün sabah 16.5 milyon insan kapanmadan muaf ve işine gidiyor. Yüzde 22’si, yaklaşık altı milyon işçinin çalıştığı işyerleri ise kısmen muaf, bunların da bir kısmı çalışıyor. Kapanma kapsamında ise istihdamın yüzde 17’si var. 4.4 milyon işçi arkadaşımıza tekabül ediyor. Gerçek bir kapanma olmadığı çok açık, kapanma kapsamındaki işyerlerine de hiçbir sosyal destek veya gelir desteği yok” ifadelerini kullandı.

    ‘Dünyanın ve tarihin hiçbir yerinde 1 Mayıs yasaklanamamıştır’

    1 Mayıs’ın özel bir gün olduğunu belirten Çerkezoğlu, dünya tarihinde hiçbir yer ve zamanda 1 Mayıs’ın yasaklanamadığına “1 Mayıs’ı yasaklamak ve engellemek bu iktidar açısından bir alışkanlık haline geldi. Çünkü 1 Mayıs çok özel bir gündür. Kesinlikle yasaklanamaz. Dünyanın ve tarihin hiçbir yerinde 1 Mayıs yasaklanamamıştır. Senede bir gün 365 gün çalışan işçi sınıfının kendi taleplerini, hedeflerini, gelecek dünya görüşlerini ifade etmek için dünya işçi sınıfı ile birlikte meydanlara çıktığı gündür. Buna bile tahammül edemeyen, aslında işçilerin taleplerini dile getirmesine tahammül edemeyen bir yaklaşım söz konusudur” diye dikkat çekti.

    ‘1 Mayıs bu ülkenin gerçek sorunlarıdır ve gerçek taleplerin ifade edildiği gündür’

    Çerkezoğlu, pandemi koşullarına uygun bir şekilde 1 Mayıs kutlamanın herkes için bir hak olduğunu “İki yıldır da pandemi gerekçesiyle bu yapılıyor. Kuşkusuz bir pandemi sürecinde olduğumuzun bilincindeyiz. Tabii ki sorumsuz davranmayacağız. Pandemi koşullarına uygun bir şekilde gerekli önlemleri alarak açık havada 1 Mayısımızı kutlamak hepimiz açısından temel bir haktır. 1 Mayıs asgari ücretle çalışan işçidir, işsiz ve iş bulma ümidini kaybetmiş gencimizdir. 1500 lira ile geçinmeye çalışan emeklidir. Emekli bile olamayan EYT’lidir. Yani 1 Mayıs bu ülkenin gerçek sorunlarıdır ve gerçek taleplerin ifade edildiği gündür” diye ifade etti.

    ‘Türkiye’nin her tarafında işçilerin olduğu her yerde ve her zaman 1 Mayıs kutlanabilir’

    1 Mayıs’ı bir hafta olarak kutladıklarını söyleyen Çerkezoğlu “Biz bütün yasaklara zorluklara rağmen bu yılki 1 Mayıs'ın sloganını ‘Umut yan yana’ olarak belirledik. Umut yan yana diyerek 1 Mayıs’ı bir hafta olarak kutluyoruz. İşyerlerinde etkinliklerimiz başladı. ‘Türkiye’nin her tarafında işçilerin olduğu her yerde ve her zaman 1 Mayıs kutlanabilir’ diyoruz ve kutluyoruz” dedi.

    ‘Herkesi 1 Mayıs’ı kutlamaya çağırıyoruz’

    Çerkezoğlu “Dün sokağa çıkma kısıtlamasına son gündü. Türkiye’nin bütün illeri ve ilçelerde 1 Mayıs kutlamalarımızı yaptık. Tüm işyerlerinde kutlamalarımızı yaptık. İstanbul’da Kazancı’da 1977 1 Mayıs’ında yitirdiğimiz arkadaşlarımızı andık. Kadıköy ve Şişhane’deki anmalarımızı yaptık. Yarın da temkinli bir biçimde Taksim Meydanı’nda kurum temsilcilerimizle birlikte 1 Mayıs çelengimizi bırakacağız ve 1 Mayıs bildirimizi okuyacağız. Yarın yine çalışan işyerlerindeki arkadaşlarımız 1 Mayıs kutlamalarına devam edecek. Gün boyu bir dizi sosyal medya dijital platformlar üzerinden etkinlik var. Akşam dokuzda herkesi bulunduğu yerde ses çıkarmaya ve işçilerin 1 Mayıs’ını kutlamaya çağırıyoruz. Akşam dokuzda herkesin 1 Mayıs’ını kutlamak ve herkese aşı, gelir desteği ve ‘Çarklar dursun. Ölümler bitsin’ demek için herkesi 1 Mayıs’ta işçilerin 1 Mayıs’ını kutlamak ve taleplerimizi dillendirmek için ses çıkarmaya ve 1 Mayıs’ı kutlamaya çağırıyoruz” diye ekledi.

    Etiketler:
    pandemi, Kazancı Yokuşu, Taksim Meydanı, Taksim, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 1 Mayıs, Arzu Çerkezoğlu, DİSK
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