DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Akşam 9’da herkesi bulunduğu yerde ses çıkarmaya ve 1 Mayıs’ı kutlamaya çağırıyoruz

DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu “Türkiye’nin her tarafında işçilerin olduğu her yerde ve her zaman 1 Mayıs kutlanabilir. Akşam dokuzda herkesi bulunduğu yerde ses çıkarmaya ve işçilerin 1 Mayıs’ını kutlamaya çağırıyoruz” dedi.