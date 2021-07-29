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    Seyir Hali

    Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı’ndan ‘Manavgat’ değerlendirmesi: Son 100 yılın en büyük yangınıyla karşı karşıyayız

    Seyir Hali
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    Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Durmuş, Manavgat orman yangını hakkında “Belki de 100 yılın en büyük yangını ile karşı karşıyayız. Önlenmesi hakkında net bir açıklayıcı bilgi yok. Rüzgar olumsuz yönde esiyor ve hızla yayılıyor. İşyeri temsilcisi muhafaza memuru arkadaşımızdan aldığımız bilgiye göre şu an 40 bin hektarı aşmış durumda” dedi.

    Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Manavgat orman yangınının yol açtığı tahribatı ve orman yangını zararlarının artmasının altındaki nedenleri RS FM’de Ali Çağatay’ Seyir Hali programında anlattı.

    Durmuş, yangının mevcut durumu hakkında “Bugün son 50 yılın deniyor ama hala yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Belki de son 100 yılın en büyük yangınıyla ne yazık ki karşı karşıyayız. Şu an için öyle gözüküyor ve önlenmesi hakkında net bir açıklayıcı bilgi yok. Rüzgar olumsuz yönde esiyor ve hızla yayılıyor” dedi.

    ‘Yangın, 40 bin hektarı aşmış durumda’

    Durmuş, Manavgat yangınının yol açtığı zararı “İşyeri temsilcisi muhafaza memuru arkadaşımızdan aldığımız bilgiye göre şu an 40 bin hektarı aşmış durumda. İlk tespit 35 köyün yandığı, yüzlerce köyün zarar gördüğü şeklinde. Arkadaşımız oradaki toplu koruma ekip binasında ormanın yanmasını bıraktıklarını önceliği orada can kayıpları olmasın diye köyleri korumaya verdiklerini söylüyor” diye aktardı.

    ‘2020’de yanan alan 1980’den yüzde 50 daha fazla’

    Durmuş, orman yangınlarında gelinen durumu 1980 ile karşılaştırarak değerlendirdi:

    “Bugün Manavgat orman yangını bir sonuçtur. 1980’de Türkiye nüfusu 44 milyondu. Bunun 12 milyonu orman köylüsüydü. Bugün Türkiye nüfusu 84 milyon, orman köylüsü sayısı 7 milyon 500 bine indi. Orman köylüsü korunmadı ve göçe zorlandı. Orman köylerinde genç nüfus kalmadı. 1980’lerle 2020 arasında çıkan yangın sayısında fark yok ama 2020’de yanan alan 1980’den yüzde 50 daha fazla. Bugün Orman Genel Müdürlüğü’nde yangınla mücadele için en gelişmiş araçlar var.”

    ‘İlk müdahaleyi yapacak orman köylüsü kalmadı’

    Durmuş, orman köylüsünün yangınla mücadeledeki önemine “Orman köylüsü ormanın üretiminden tutun fidanlamasından bakımına her türlü işi orman köylüsü yapıyordu ve yaşamını oradan aldığı parayla sürdürüyordu. Bugün elinden alındı tüccara verildi. Eskiden orman muhafaza memuru olmadan orman köylülük şartı vardı. Kaldırıldı. Çok daha vahimi artık sözleşmeli alınıyor, güvencesiz. İlk müdahaleyi kim yapacak? Orman köylüsü yapacak ama orman köylüsü artık yok orada” diye dikkat çekti.

    ‘THK ile sözleşme yapılmadı, yangında görevli bir tane uçak var’

    Durmuş, devamında “Yangın söndürme araz özlerinde altı tane eğitimli işçi olması gerekir. İki tane eğitim merkezi var. Birisi Antalya’da birisi İzmir’de, İzmir’deki kapatıldı. İşçiler eğitimsiz, birinin yakını diye alınıyor. Orada çalışanlara söylemiyorum. İşini çok iyi yapan kardeşlerimiz var. Türk Hava Kurumu ile sözleşme yapmadılar, bir tane uçak var şu an orada. Helikopter fazla ama uçak sayısı tek, yetmez” diye ekledi.

    Etiketler:
    Orman, Yangın, Manavgat, Şükrü Durmuş, Tarım Orman-İş Sendikası, Türk Hava Kurumu (THK), Uçak
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    Öte yandan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı. AFAD da Manavgat'taki yangına ilişkin, Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti açıklamasında bulundu.
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